Doppia critica di Manuel Galiano per Giulia De Lellis e Giulia Cavaglia

Doppia critica di Manuel

Nelle ultime ore Raffaella Mennoia ha annunciato che a breve partirà il programma Uomini e Donne. Per il momento non si è sbilanciata su quello che proporrà al pubblico di Maria De Filippi, dunque non ci resta che attendere.

Nel frattempo alcuni ex partecipanti del Trono Classico stanno facendo parlare di sé sui social. L’attenzione si è focalizzata soprattutto sull’ex corteggiatore Manuel Galiano. In passato ha criticato le conoscenze grammaticali di Giulia De Lellis e da qualche ora è tornato alla carica. Stavolta, però, ha menzionato anche l’ex fidanzata.

‘Se mi scrivesse, non leggerei il messaggio’

Doppia critica di Manuel su Instagram per l’influencer e Giulia Cavaglia. Tutto ha avuto inizio quando ha attivato la modalità ‘Fammi una domanda’. I suoi follower hanno colto l’occasione per chiedere un suo parere in merito all’ex di Andrea Iannone. Ha detto di non credere assolutamente alla sua situazione, studiata a tavolino per questioni di business.

Sui social mostra di essere impeccabile poi dal vivo a stento si riconosce. Ciò è stato testimoniato dalla foto del settimanale Chi, in cui compare con un abbigliamento trasandato con Damante. Come se non bastasse ostenta un tenore di vita circondato dal lusso, però non è affatto così. Per quanto riguarda l’ex tronista che l’ha scelto, ha riferito di essere stato usato. Non a caso lei si è rifiutata di confrontarsi quando è tornato da Ibiza.

Se avesse provato un vero sentimento, gli avrebbe dato la possibilità di spiegarsi. Invece dopo poco tempo ha ufficializzato la sua relazione con Francesco Sole. Devono arrivare ancora le sue scuse, però non le accetterà perché non risponderà a nessuna chiamata o messaggio.

‘Mi fa piacere che abbia trovato l’anima gemella’

Manuel ha anche espresso un suo parere su Giulio Raselli, suo ex ‘rivale’ ai tempi del trono di Giulia. Quest’ultimo ora è felicemente fidanzato con Giulia D’Urso, dunque non può far altro che augurargli il meglio. Nello studio di Uomini e Donne si stuzzicavano a vicenda perché si contendevano la stessa ragazza.

Adesso la situazione è cambiata, non a caso gli sta simpatico. I tre giovani risponderanno alle esternazioni di Manuel o opteranno per il silenzio? Per scoprirlo non ci resta che attendere.