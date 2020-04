Tina Cipollari non si sposa più con Vincenzo Ferrara: ecco il motivo

Salta il matrimonio tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara

A quanto pare Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo Ferrara non convolerà no più a nozze. C’è da sottolinea che non sono stati i diretti interessati ad annunciarlo, bensì il silenzio da parte del magazine di gossip Nuovo. Infatti qualche mese fa era stato la rivista diretta da Riccardo Signoretti ad annunciare il matrimonio della storica opinionista di Uomini e Donne è il ristoratore fiorentino ad inizio primavera.

C’è da precisare che il settimanale non aveva specificato la data precisa ma si aggirava verso la fine di marzo e gli inizi di aprile 2020. È saltato tutto per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 o sotto c’è qualcos’altro?

Nessuna crisi tra i due ma solo colpa del Coronavirus

Osservando accuratamente tutti i loro canali social, né Tina Cipollari e nemmeno il suo fidanzato toscano Vincenzo Ferrara hanno negato o confermato la notizia. Sul magazine diretto da Riccardo Signoretti è riportato la seguente indiscrezione: “Si sarebbero dovuti sposare in questi giorni. Ma la drammatica diffusione del Coronavirus e i decreti del governo hanno bloccato tutto”. Quindi il rinvio del matrimonio non è legato ad una presunta Carrisi tra la vamp frusinate e il ristoratore fiorentino.

C’è da dire che tempo fa la storica opinionista di Uomini e Donne aveva presentato la sua dolce metà ai tre figli e loro erano rimasti soddisfatti. Purtroppo le mancate nozze sono dovute all’epidemia da Coronavirus che da oltre un mese ha messo in ginocchio il nostro Paese ma anche il resto del mondo.

Tina e Vincenzo sposi in estate?

La voce del presunto matrimonio tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara era iniziata a circolare quando si era parlato di una possibile crisi tra i due. In quell’occasione entrambi hanno smentito tutto affermando che molto presto sarebbero con volati a nozze.

Una cerimonia che doveva svolgersi in questo periodo a Firenze dove la vamp si sarebbe trasferita con amici e parenti. Al momento non sappiamo quando si terrà, ma il magazine Nuovo presume in estate o appena questa emergenza Coronavirus giungerà a termine.