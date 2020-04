“Mamma mia, che paura”: Lorella Cuccarini, grande preoccupazione a La vita in diretta

Lorella Cuccarini si impaurisce vedendo delle forbici

Continua la programmazione de La vita in diretta che ogni giorno si occupa dell’emergenza sanitaria per Covid-19. Nella seconda parte del rotocalco Lorella Cuccatini ha dato alla parola al fisico e chimico Valerio Rossi Albertini, che ogni giorno da dei consigli agli italiani di come proteggersi da questo virus.

Nell’appuntamento in onda giovedì 9 aprile 2020, l’esperto ha rivelato che i raggi ultravioletti possano essere letali per il Coronavirus. A quel punto il professionista ha simulato il taglio del DNA del Covid-19, utilizzando una forbice abbastanza grande. E proprio in quell’istante che l’uomo ha preso l’arnese, la soubrette romana ha esclamato: “Mamma mia, che paura!”.

I consigli di Valerio Rossi Albertini

Oltre ad intervenire dal lunedì al venerdì a La vita in diretta, il fisico Valerio Rossi Albertini di recente ha rilasciato una lunga intervista al magazine Telepiù. In quell’occasione ai lettori ha dato degli ottimi consigli di igiene in questo periodo di pandemia da Covidi-19.

Mentre nello storico programma di Rai Uno, interpellato da Lorella Cuccarini ha detto che per pulire ed igienizzare il pavimento si devono utilizzare dei prodotti a base di cloro. Mentre la spesa è molto improbabile che si possa infettare. In ogni caso per sicurezza è bene mettere a mollo prodotti come frutta e verdura in acqua per un po’ con un goccio di disinfettante per alimenti.

Possibile riconferma di Lorella Cuccarinii e Alberto Matano a La vita in diretta

Nella lunga intervista per il periodico Telepiù, il fisico Valerio Rossi Albertini ha rivelato anche: “Per disinfettare tutto, comunque, basta usare l’alcol etilico: va bene sia quello alimentare che quello denaturato”. Per tutti gli altri consigli basta sintonizzarsi tutti i giorni a La vita in diretta.

Nel frattempo, riguardo il contenitore pomeridiano di Rai Uno, Maurizio Costanzo ha dato quasi per certa una notizia. Ovvero la riconferma da part dei vertici di Viale Mazzini per Lorella Cuccaribi e Alberto Matano. Al momento è solo un’indiscrezione, infatti non c’è stata nessuna conferma da parte dei diretti interessati.