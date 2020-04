Alba Parietti e Franco Oppini, la verità sull’addio: “Perché rovinarlo con me…?”

Il matrimonio fallito tra Alba Parietti e Franco Oppini

Anni fa formavano una delle coppie più importanti dello spettacolo italiano. Stiamo parlando di quella formata da Alba Parietti e Franco Oppini. Dal loro amore è nato il loro unico figlio, Francesco che ormai è un uomo. Ma per quale ragione la soubrette torinese e il noto attore si sono lasciati?

A distanza di tanto tempo sono emersi nuovi particolari sulla rottura. A svelarli è lo stesso Oppini nel corso di una lunga intervista a Vieni da me, il rotocalco pomeridiano di Caterina Balivo che al momento è sospeso. I due sono stati insieme per ben nove anni e, nonostante la forte differenza d’età all’inizio sembrava essere tutto perfetto.

La ragione della separazione

Infatti, quando Alba Parietti sposo Franco Oppini era poco più che maggiorenne, ovvero 19 anni. Mentre lui era già un ragazzo maturo, 30 anni. Tra loro scoppiò immediatamente la passione e dopo un breve fidanzamento decisero di comune accordo di fare il grande passo. Ma successivamente quell’enorme differenza d’età iniziò a pesare tanto che iniziarono i primi problemi ed incomprensioni.

Intervistato da Caterina Balivo a Vieni da me, il noto attore disse: “Secondo me quello è il periodo più bello nella vita di una donna. Un periodo di scoperte e curiosità. Perché rovinarlo con me?”. In poche parole ha fatto intendere che il motivo principale era legato alla giovane età della torinese.

Le parole di Alba Parietti

Nel corso della chiacchierata con Caterina Balivo, Franco Oppini fece una precisazione. Lui e Alba Parietti si sono lasciati con grande amicizia, tanto che hanno anche lavorato a teatro insieme nello spettacolo ‘Nei panni di una bionda’. “Eravamo talmente in buoni rapporti che Ada Alberti, mia moglie, accettò che in scena ci baciassimo“, ha precisato il padre di Francesco.

A quel punto la padrona di casa di Vieni da me fece una sorpresa al suo ospite mostrandogli una clip in cui l’ex moglie parlava del loro primo incontro. “Ero andata a teatro appositamente per conoscerlo a teatro. Lo avevo visto in televisione e andai con un’amica per cercare di incontrarlo. Rimasi abbagliata dal suo aspetto, una sorta di Mick Jagger all’italiana”, disse la soubrette.