Elodie Di Patrizi, piogge di critiche per il la sua camicia Versace: ecco quanto costa [FOTO]

Elodie e la quarantena insieme al compagno Marracash

Elodie sta trascorrendo la sua quarantena per Covid-19 insieme al fidanzato Marracash. Di recente la Di Patrizi ha rilasciato un’intervista ad Alessandro Cattelan per la nuova edizione del suo programma Sky. La cantante italo-francese ha parlato di come sta trascorrendo questo periodo di segregazione in casa e della novità sul brano Andromeda.

Infatti qualche ora fa la ragazza ha annunciato la versione remix della canzone che ha gareggiato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Inoltre ha confidato che il suo compagno l’aiuta a fare le pulizie.

La cantante romana irriconoscibile su Instagram

Qualche giorno fa la bella Elodie si è mostrata ai suoi numerosi follower in una versione davvero inedita. Nello specifico la cantante è apparsa su Instagram senza trucco e con i capelli in disordine. Un’immagine inedita visto che l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è sempre in ordine e con degli outfit davvero mozzafiato.

Ma essendo a casa per la quarantena, la cantante ha deciso di rilassarsi e mostrarsi in versione acqua e sapone. Ma nella foto in questione molti utenti hanno notato un particolare che ha scatenato alcune polemiche. Di cosa si tratta? (Continua dopo il post)

View this post on Instagram Sgualcita A post shared by Elodie (@elodie) on Apr 2, 2020 at 4:56am PDT

L’abito camicia di Elodie costa circa mille euro

Mostrandosi senza make up, Elodie ha lasciato tutti i follower a bocca aperta. Ma l’attenzione di quest’ultimi si si è concentrata su quell’abito-camicia di Versace. Un capo d’abbigliamento che la cantante romana porta alla perfezione. Ma i più informati sanno che quel vestiario della primavera-estate 2018 ha un prezzo molto alto. In poche parole si tratta di un capo di lusso e che costa un occhio della testa.

A quanto pare che il prezzo di quel prodotto si aggiri intorno ai mille euro. Osservando dei portali di abbigliamento, qualcuno lo propone a 800 euro, forse perché ormai appartiene alla collezione di due anni fa. Resta il fatto che si è sollevato un polverone sui social puntando il dito contro la Di Patrizi. Ma se lo ha comprato con i suoi soldi qual’è il problema?