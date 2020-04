Federico Rossi: ‘Ecco perchè non sono mai andato a trovare Paola al GF Vip’

Federico Rossi non è mai andato a trovare Paola Di Benedetto nel reality, neanche quando lei lo chiedeva prima della chiusura. Ecco che cosa ha dichiarato il cantante

GF Vip: Federico Rossi non è mai andato da Paola Di Benedetto

Tutti i fan della coppia formata da Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono rimasti un po’ delusi quando hanno visto che il cantante non è mai andato a trovare la sua fidanzata al Grande Fratello Vip. Questo non è avvenuto nemmeno nei primi due mesi, quando non c’erano le restrizioni dovute al Coronavirus e lei lo chiedeva in tutti i modi.

La storia tra i due ragazzi ha appassionato moltissimi giovani. Federico è il cantante del famoso duo Benji e Fede, mentre Paola Di Benedetto ha fatto la modella, è stata Madre Natura a Ciao Darwin, ha partecipato a L’Isola dei Famosi e ha avuto una storia con Francesco Monte, prima di conoscere Federico.

Tra loro sembrava andare tutto a gonfie vele in una semi convivenza e viaggi insieme, ma l’estate scorsa si sono lasciati. Pare che lui l’abbia tradita ma che abbia fatto di tutto per riconquistarla. Lei ha deciso di perdonarlo e adesso sono davvero molto uniti, “con le anime collegate”, come ha detto Paola. Ma allora come mai Federico non è mai andato a trovarla di persona?

La spiegazione di Federico

Federico durante una diretta Instagram l’indomani della finale del Grande Fratello Vip ha spiegato a tutti come mai non si è mai presentato nel programma per Paola. Il cantante, però, le ha fatto sempre dei piccoli regali, una canzone scritta per lei, dei video, e l’ha sempre difesa al di fuori sui social.

Infatti, il cantante ha detto che ha preferito fare così, piuttosto che andare al Grande Fratello Vip per vederla solamente pochi minuti e vivere un momento di intimità in modo così pubblico. Insomma, lui avrebbe voluto trascorrere con lei del tempo, ma non così e quindi ha deciso di farne a meno.

Anche adesso che Paola è uscita, non si possono vedere per via della “quarantena forzata” per tutti gli italiani a causa della diffusione del Coronavirus. Ma Federico ha promesso alla sua fidanzata che sarà tutto più bello una volta che tutto questo passerà.