Paola Di Benedetto nella bufera: l’inaspettato retroscena della sua manager

In queste ore, la vincitrice della quarta edizione del GF VIP, Paola Di Benedetto è finita al centro di una bufera a causa di una presunta discussione con la sua manager. Paola Benegas ha pubblicato delle Instagram Stories che hanno immediatamente acceso dei sospetti.

Nel caso specifico, la donna ha fatto delle allusioni alla scarsa riconoscenza della vicentina. A quel punto, è subito intervenuto Gabriele Parpiglia, il quale ha fatto qualche domanda spinosa che ha chiarito ulteriormente la vicenda.

I retroscena tra Paola Di Benedetto e la sua manager

A quanto pare, la vittoria di Paola Di Benedetto ha suscitato una bufera. In molti hanno reputato inopportuno l’esito del televoto. Ad ogni modo, in queste ore, a criticare l’operato della modella è stata una sua manager chiamata Paola Benegas. Quest’ultima si è fiondata sui social per screditare la sua collaboratrice soprattutto dal punto di vista umano. In particolar modo, la donna ha accusato la vincitrice del reality di essere stata poco riconoscente dei successi avuti grazie al suo intervento.

Il giornalista Parpiglia ha rincarato la dose ponendo l’accento sul fatto che, al giorno d’oggi, la riconoscenza fosse, ormai, un fatto ampiamente dimenticato. Il nome della Di Benedetto non è mai trapelato esplicitamente, ma i riferimenti si sono letti forte e chiaro. La vicenda, però, non è affatto finita qui.

La bufera contro la vincitrice del GF VIP

Ad avvalorare ulteriormente l’esistenza di un astio profondo tra le due socie è stato il comportamento della Benegas durante il periodo di permanenza in casa della sua “assistita”. Solitamente, infatti, i manager appoggiano le persone con cui lavorano supportandole sui social. Con la modella vicentina, però, le cose non sono affatto andate in questo modo. Insomma, una vera e propria bufera ha travolto Paola Di Benedetto che, per adesso, non ha ancora avuto modo di parlare della vicenda.

La fanciulla, infatti, così come gli altri ex inquilini, sta facendo i conti con la dura realtà che si è creata in queste settimane in tutto il paese. Il clima pesante che si respira, però, non è servito ad affievolire le polemiche. Salvo Veneziano, ad esempio, si è duramente scagliato contro il reality reputando assurdo il sistema di voto attraverso i social. A suo avviso, non può vincere chi ha più follower su Instagram