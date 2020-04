Eva e Mercedesz Henger, come sono i rapporti oggi: “Se raccontasse la verità…”

La faida familiare tra Eva e Mercedesz Henger è stata tra gli argomenti di gossip più discussi degli ultimi tempi. Le due donne si sono duramente attaccate ed hanno tirato fuori questioni familiari davvero molto pungenti e spinose.

Ad ogni modo, questo periodo difficile di quarantena che tutti stiamo vivendo sarà servito ad appianare un po’ le divergenze? Le informazioni trapelate sono contrastanti. Da un lato, infatti, c’è il tentativo dell’ex attrice di film per adulti di fare pace, ma dall’altro la donna non ha potuto fare a meno di rimanere ferma sulle sue posizioni.

Le parole di Eva Henger durante la quarantena

Come staranno andando le cose tra Eva Henger e sua figlia Mercedesz in questi giorni di quarantena? La risposta non è molto semplice. Tuttavia, a fare un po’ di chiarezza sulla vicenda ci ha pensato la mamma. La donna, infatti, ha pubblicato alcuni contenuti su Instagram in cui ha palesato la sua volontà di ricongiungersi alla figlia. In questo periodo, naturalmente, non è possibile un ricongiungimento fisico, ma potrebbe essere il momento adatto per riavvicinarsi dal punto di vista emotivo.

Eva ha detto di essere pronta a tendere una mano nei confronti della figlia, tuttavia, almeno per adesso, le cose non sembrano essere molto cambiate rispetto a qualche tempo fa. Le due donne continuano a non sentirsi e a non frequentarsi. La star a luci rosse, però, dopo aver detto di essere pronta alla pace, non è riuscita a trattenersi dal mandare qualche frecciatina a Lucas Peracchi.

Mercedesz e Lucas imperturbabili

Il motivo principale della rottura del rapporto tra Eva Henger e sua figlia Mercedesz risiede proprio nell’ex tronista di Uomini e Donne. La suocera ha accusato il genero di aver messo le mani addosso a sua figlia, cosa che lui ha sempre negato. Ad ogni modo, la verità non è mai trapelata. La Henger senior, però, sembra ancora convinta della sua versione dei fatti. La protagonista ha detto che se Lucas si decidesse a raccontare finalmente la verità, una volta per tutte, la sua posizione potrebbe fortemente cambiare.

Nel frattempo, però, la coppia felice non sta dando minimamente peso alle dichiarazioni di mamma Eva. I due stanno vivendo questa quarantena in reciproca compagnia e sembra che nulla posssa destabilizzare il loro amore.