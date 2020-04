Giulia De Lellis e Andrea Damante avevano un copione? L’ospitata a Verissimo chiarisce i dubbi

Tutto come da copione, Andrea Damante e Giulia De Lellis saranno ospiti nella prossima puntata di Verissimo, in onda sabato 11 aprile. Naturalmente, considerando le disposizioni vigenti in virtù dell’emergenza Coronavirus, i due saranno ospiti attraverso un collegamento video.

Ad ogni modo, una volta trapelata questa notizia, molti spettatori non hanno potuto fare a meno di sollevare un bel po’ di polemiche. La dinamica di questo ritorno di fiamma sembra essere stata magistralmente a tavolino. Andiamo a vedere tutti i dettagli che hanno condotto verso questa strada.

Damante e De Lellis ospiti a Verissimo

Sabato 11 aprile a Verissimo saranno ospiti Andrea Damante e Giulia De Lellis. La coppia parlerà a tutti i telespettatori attraverso un collegamento video e, quasi certamente, i due ufficializzeranno il loro ritorno di fiamma. Guardando con maggiore attenzione tutta la dinamica della loro riappacificazione, però, sembra che la cosa sia avvenuta in modo strategico.

In un primo momento, infatti, i due hanno cominciato a sganciare qualche piccola frecciatina sui social che lasciasse intendere l’esistenza di un minimo riavvicinamento. Con il passare del tempo questi segnali sono diventati sempre più evidenti, fino ad essere quasi confermati attraverso delle dirette su Instagram. I fan ricorderanno certamente il collegamento che il dj veronese fece con Pio e Amedeo, durante il quale ha dissipato ogni dubbio sulla vicenda.

Gli indizi sospetti sulla coppia

Ad ogni modo, il consolidamento di questi indizi è avvenuto proprio in prossimità dell’ospitata a Verissimo di Andrea Damante e Giulia De Lellis. Sarà un semplice caso oppure la cosa era voluta? In molti propendono per questa seconda ipotesi. Sulla pagina Instagram ufficiale di Verissimo è apparsa quest’anticipazione e i fan si sono fiondati a commentare.

Alcuni sono entusiasti di questo ritorno di fiamma, mentre altri ritengono che si tratti della solita minestrina riscaldata che, ormai, non va giù più a nessuno. Altri ancora, invece, non possono fare a meno di innegiare al business e alla voglia di creare un po’ di scalpore facendo parlare di sé. Ad ogni modo, nonostante le critiche, sono in molti ad attendere con ansia la loro intervista, pertanto, non ci resta che attendere domani pomeriggio per scoprire tutto.