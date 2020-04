Uomini e Donne, Ginevra Pisani sorprende: ‘Io e Claudio ci sentiamo ancora’

Ginevra Pisani ha rivelato di sentire ancora Claudio D’Angelo. Ecco che cosa succede tra la ex coppia di Uomini e Donne

Uomini e Donne: Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo si sono lasciati, ma…

Claudio D’Angelo è stato un tronista di Uomini e Donne dopo aver partecipato come tentatore a Temptation Island e aver colpito in modo particolare Georgette Polizzi. Sul trono ha portato avanti la conoscenza con Sonia Lorenzini e Ginevra Pisani, molto più giovane di lui. L’età, però, non gli ha impedito di innamorarsi di lei e l’ha scelta. Dopo pochi mesi lei si è trasferita da lui a Riccione, ma dopo due anni le cose non sono più andate per il verso giusto.

Ginevra ha preso la decisione di lasciare Claudio perché si sentiva del tutto trascurata da lui. Claudio le ha scritto messaggi pubblici, lettere, in cui le manifestava il suo amore e la voglia di recuperare la loro storia d’amore ma non c’è stato nulla da fare. Ad oggi, però, la situazione pare sia diversa.

Ginevra: ‘Lo sento ancora, lo chiamo quando ne ho bisogno’

Ginevra è andata avanti con la sua vita fino a diventare professoressa de L’Eredità. In una intervista a Il Giornale l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato di voler tornare in televisione al più presto e magari intraprendere una carriera nel mondo del cinema.

Su Claudio ha confessato di sentirlo ancora, dopo un periodo in cui non si sentivano più. Ma, attenzione, è lei che lo chiama perché qualche volta ha bisogno di sentire come sta. Infatti, lui non usa più i social, dal momento che li usava solamente quando era insieme a lei. Così, visto che Ginevra non può sapere cose su di lui attraverso Instagram, lo chiama e non si fa scrupoli su questo. Voi che cosa ne pensate?

L’esperienza a L’Eredità e i progetti per il futuro

Ginevra è riuscita ad entrare nel cast de L’Eredità, ma l’emergenza coronavirus l’ha portata ad uno stop improvviso. All’inizio, quando non c’era il pubblico e tutti lavoravano con guanti e mascherina, lei e le sue colleghe sono rimaste destabilizzate e hanno deciso di non andare più.

Qualche giorno dopo il programma è stato sospeso, come tanti altri. Quando il suo contratto scadrà, lei inizierà un corso di recitazione a Roma. Infatti, c’è già un progetto in vista per lei. Si tratta di un film.