Gianni Sperti, asfalto in diretta a Paola Barale: ‘guardati dentro prima di parlare’

Gianni Sperti ancora una volta ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Paola Barale mettendo fine così a una serie di frecciatine che vanno avanti da anni. In una recente intervista, la show girl ha dichiarato che non ha un bel ricordo del suo ex marito e che il loro matrimonio è stato praticamente un errore.

Parlando dell’unione con Gianni Sperti, ha detto che all’epoca era molto innamorata ma dopo le nozze tutto è cambiato. “Dopo quattro anni ci siamo persi senza che lui mi avesse lasciato almeno un ricordo che fosse buono”. Parole molto forti che hanno turbato l’ex ballerino di Amici che ha risposto a tono direttamente sui social. Vediamo cosa è successo.

Le parole al veleno contro Paolo Barale

Gianni Sperti non ci sta e le parole di Paola Barale molto probabilmente lo hanno ferito dentro. L’opinionista è una persona molto schietta e chi lo conosce bene sa che dice sempre ciò che pensa. Dopo le dichiarazioni della sua ex moglie, Gianni ha risposto a tono e sul suo profilo Instagram le ha voluto lanciare una vera e propria frecciatina.

“Invece di pensare all’odio e al male che pensi ti abbiano fatto, cerca delle risposte dentro di te”. Ovviamente il ballerino non ha fatto il nome della show girl ma nessuno ha dubbi su chi fosse diretta quella frase.

Gianni Sperti e la verità sulla fine del matrimonio con la show girl

Sono trascorsi molti anni da quando Gianni Sperti e Paola si sono detti addio. Il loro matrimoni è durato pochissimo tempi, infatti, la coppia è stata assieme circa 4 anni. Negli anni 90, il ballerino e la show girl, sono stati una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo e ancora oggi la loro storia viene ricordata con molta curiosità.

Di recente, sia Paola Barale che Gianni Sperti hanno lasciato varie interviste spiegando il motivo della loro separazione. Come già detto in precedenza non sono mai mancate le frecciatine, sopratutto da parte della ex naufraga. La donna, infatti, pare si sia quasi pentita di aver sposato l’opinionista in quanto ai tempi di Domenica In è stato per lungo tempo un suo ‘mantenuto’.