Nina Moric l’ex di Fabrizio Corona sbotta in diretta e va su tutte le furie

Nina Moric arrabbiatissima sui social se la prende con le influencer e con il suo ex marito

Nina Moric sclera in rete dopo quello che è successo nella sua vita personale. Infatti, la bella modella, ex di Fabrizio Corona, ha voluto mettere in chiaro tutti i risvolti della sua relazione con l’ex paparazzo. Inoltre, ha voluto anche cogliere l’occasione per dire la sua opinione sulle attività delle influencer.

Secondo lei, in questo momento, è opportuno mantenere il contatto con i propri fans e infatti lei lo fa molto spesso. Però non bisogna esagerare. La vita sentimentale della modella è sempre stata oggetto di discussione sia sui social che non solo. In queste ore ha voluto fare un video messaggio dicendo la sua opinione in merito ai rapporti con l’ex compagno.

Nina Moric e le indagini sul suo ex

Proprio mentre sono partite le indagini su Luigi Mario Favoloso, la ex modella, Nina Moric ha voluto parlare del suo ex compagno Fabrizio Corona. Ha specificato che loro due non stanno insieme. Ha detto anche che loro non sono una coppia, però per il bene il figlio Carlos hanno dei rapporti molto cordiali.

Nina ci ha tenuto a sottolineare che lei è single e in questo momento l’unico uomo della sua vita è Carlos. Infatti, ha detto che da quando è finita la storia con Luigi e quella con Fabrizio lei ha capito che l’unica persona che ama davvero è se stessa e quindi vuole cercare di ricostruire la sua vita senza più pensare alle relazioni di coppia. Ha anche confessato che lei non è una persona facile da gestire e quindi sa che non sarà facile trovare l’anima gemella.

L’ira contro le influencer

Nina Moric ha anche approfittato della sua diretta su Instagram per parlare di come si stanno comportando in queste ore le influencer. Ha detto che secondo lei in questo momento non dovrebbero pubblicizzare prodotti di salute e di bellezza dove guadagnano dei soldi.

Sarebbe, per lei, una questione di rispetto nei confronti di persone che stanno morendo di fame. Ecco perché ha chiesto di evitare di fare gesti di questo tipo. Nina ha detto che si dovrebbero vergognare, non è sempre il momento di arricchirsi! Quando qualcuno gliel’ha proposto, lei si è rifiutata perché secondo il suo parere si tratterebbe di un modo solo per fare soldi in un momento in cui bisogna essere tutti uniti.