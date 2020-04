Caterina Balivo: pianificazione quarantena inizia ad essere un po’ eccessiva

Caterina Balivo iperorganizzata nel corso del Coronavirus, ecco come trascorre le sue giornate da super mamma lavoratrice

Caterina Balivo racconta come sta vivendo questa quarantena. Quello che è certo è che è un periodo molto complicato, per il lockdownd da Coronavirus. Fare la mamma e lavorare, non è facile per nessuno. La vita di tutti è cambiata drasticamente da un momento all’altro! Anche la bella Caterina ha dovuto mettere un po’ in freno quella che è la frenesia delle sue giornate.

Ora, questa lentezza è diventata difficile da coordinare, anche perché può diventare talvolta noiosa- Riuscire ad organizzare le proprie giornate potrebbe essere molto più difficile di quello che si pensa. Caterina ha spiegato che lei sta trovando in difficoltà proprio perché non è abituata ad avere tutto questo tempo a disposizione. Adesso, sta cercando di controllare le sue giornate con una pianificazione che sta diventando anche troppo eccessiva.

Caterina Balivo e le giornate in modalità “Tetris”

La conduttrice Caterina Balivo, sta organizzando le sue giornate in quarantena con la famiglia cercando di gestire il lavoro, la casa e i bambini. A volte però è molto complicato. In un’intervista a Tgcom24 ha raccontato che si sta organizzando nel miglior modo possibile, ma è chiaro, che in questo momento, potrebbe essere difficile tenere tutto sotto controllo. Una cosa importante è mantenere sempre la calma ed uno spirito positivo.

La conduttrice Rai ha anche spiegato di avere una sorta di mania del controllo, nel senso che vuole cercare di avere tutti i ritmi ben scanditi perché altrimenti ha la sensazione che qualcosa possa sfuggirle di mano. Inoltre, la conduttrice anche spiegato che si sta stressando molto nei compiti di lavoratrice, moglie e mamma. Adesso la tensione inizia a diventare tanta.

La nuova trasmissione in tv

Nonostante la difficoltà che sta vivendo in questi momenti Caterina Balivo però ha spiegato che è assolutamente ottimo non tornare alla normalità in questo momento perché bisogna fare sacrifici giusti per uscire dalla pandemia.

Anche se non è molto brava ai fornelli, ha spiegato che cercherà però di dare del suo meglio ancora nelle prossime settimane. Al pomeriggio lei va in diretta col programma My Next book ideato da suo marito, Guido Alberto.

Dopo va a giocare con i figli perché loro richiedono molto la sua presenza soprattutto, adesso che sono costretti a non andare a scuola e non fare le proprie attività.