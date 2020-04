“Stava diventando più grave, poi la scelta…”: Flavio Insinna, parla una Professoressa de L’Eredità

Ginevra Pisani parla della sua quarantena e de L’Eredità

Lo scorso settembre con la nuova edizione de L’Eredità sono state adottate nuove regole ma c’è stato anche l’ingresso di nuove Professoresse. Tra queste anche Ginevra Pisani, la 22enne che tempo fa ha partecipato al Trono classico di Uomini e Donne facendosi scegliere da Claudio D’Angelo.

La ragazza che si trova in quarantena nella sua abitazione ha rilasciato una lunga intervista al Il Giornale parlando della sospensione del game show di Flavio Insinna. Ma anche la decisione sua e delle sue colleghe di allontanarsi dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Le parole al miele su Flavio Insinna

Intervistata da Il Giornale, Ginevra Pisani sta trascorrendo la quarantena da Covid-19 tra le mura della sua abitazione. Parlando della sua esperienza a L’Eredità, la Professoressa ha detto che è un lavoro bellissimo in cui stava dando tutta sé stessa. Nel game di Flavio Insinna stava imparando tante cose come stare su un palcoscenico, danzare.

“Anche se ho studiato danza ma quando ti trovi in uno studio a fare questo come mestiere hai una responsabilità diversa, lì sei valutata come professionista”, ha confidato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Quest’ultima, inoltre, ha detto che Insinna è un artista a 360°, quindi lo osserva tantissimo e cerca di prendere il più possibile e cogliere tutto dalle sue battute, dal suo modo di stare sul palco e gestire tante persone.

La decisione delle Professoresse de L’Eredità

Nel corso della lunga intervista per Il Giornale, la Professoressa de L’Eredità ha parlato anche della sua decisione e quella delle sue colleghe di non recarsi più negli studi ex Dear di Roma per le registrazioni del game show di Flavio Insinna. Quando sono entrati nel centro e si sono rese conto che non c’erano più le altre trasmissioni, niente pubblico e distanza di sicurezza hanno preso la decisione definitiva.

Rinunciare a proseguire, visto che la cosa a livello nazionale stava diventando più grave , e abbiamo parlato con gli autori e i produttori che non hanno battuto ciglio, hanno compreso tanto che due giorni dopo è stato fermato anche il programma”, ha concluso la ragazza.