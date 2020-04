Detto Fatto continuerà? La verità da Bianca Guaccero

Nelle ultime ore si parlato di una possibile chiusura riguardante il programma Rai Detto Fatto. Lo show è destinato a sparire dai palinsesti televisivi dunque? Nel corso della diretta Instagram trasmessa oggi 10 aprile, Bianca Guaccero non ha resistito ed ha deciso di dire tutta la verità sulla situazione.

La conduttrice pugliese ha dichiarato che non tornerà più sulla questione. Bianca ha chiarito minuziosamente il futuro prossimo di Detto Fatto, non lasciando alcun dubbio da parte dei telespettatori. La conduttrice desidera essere seria e sincera nei confronti dei suoi follower. Nel caso in cui ci sia stato il reale pericolo della chiusura del programma in onda su Rai2, lo avrebbe affermato tranquillamente.

Quale destino per Detto Fatto?

Detto Fatto, amatissimo programma in onda su Rai2, è stato oggetto di discussione nelle ultime ore, a causa di un rumor che parlava di una possibile chiusura dello show. A smorzare qualsiasi dubbio è stata la stessa conduttrice, Bianca Guaccero, la quale, nel corso di una diretta Instagram, ha chiarito la situazione ai suoi follower. La conduttrice 40enne ha esordito affermando di non voler più tornare sull’argomento.

Bianca ha fatto notare come, effettivamente, sui vari siti e blog di spettacolo ne abbiano scritte di tutti i colori. Tuttavia, Guaccero ha chiesto ai suoi fan di non fidarsi di nessuno. Tutto ciò che è stato detto riguardo una possibile chiusura di Detto Fatto è pura fantasia, una notizia inventata di sana pianta.

Alla fine, coloro che ne rispondono, purtroppo, sono Bianca e lo staff del programma Rai. La 40enne pugliese ha rassicurato i suoi follower, dicendo che va tutto bene. Dopo gli insulti sessisti ai danni di Nicole Rossi e della stessa Guaccero, quest’ultima ha deciso, anzi, di tornare quanto prima al timone di Detto Fatto.

Cosa è successo a Pronto Detto Fatto?

Nel corso della diretta di Pronto Detto Fatto, abbiamo visto una Bianca Guaccero palesemente infastidita per le continue bufale nei confronti suoi e dello show da lei condotto. Tra i vari pettegolezzi, ci sarebbe anche quello che vorrebbe Guaccero trattare male un suo ospite fisso, Gianpaolo Gambi. La povera donna immagine di Rai2 riuscirà a sopportare ancora tutte queste ingiustizie?