Cicogna a Temptation Island, un’ex coppia in dolce attesa: “Aspettando Melissa” (FOTO)

In mezzo a tutto questo marasma, arrivano anche delle belle notizie. La cicogna è sbarcata a Temptation Island per un’ex coppia del programma, ma chi saranno i fortunati? Stiamo parlando di Emanuele Cirilli e Debora Onorato, i due parteciparono alla prima edizione del reality show incentrato sulle tentazioni.

Dopo ben sei anni di relazione, i due hanno deciso di fare sul serio mettendo su famiglia. A dare l’annuncio ufficiale è stata direttamente la fanciulla che, attraverso il suo profilo Instagram, ha comunicato anche il sesso del nascituro.

Il percorso di Emanuele e Debora a Temptation Island

La cicogna ha bussato alla porta di Emanuele e Debora di Temptation Island. I due parteciparono alla prima edizione del reality show e diedero luogo a dinamiche molto interessanti. Lui è sempre stato molto sicuro e innamorato della sua compagna, mentre lei decise di prendere parte al programma in quanto un po’ titubante. Ad ogni modo, durante il loro percorso, la ragazza ebbe modo di conoscere Andrea Damante e di essere tentata da lui.

Al termine della trasmissione, però, la coppia decise di andare via insieme e di darsi una seconda opportunità. Ebbene, a quanto pare hanno fatto benissimo considerando come si siano evolute le cose tra loro. In questi giorni, infatti, la Onorato ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato a tutti i fan di essere in dolce attesa.

L’annuncio della cicogna in arrivo

Lo scatto in questione è molto romantico e dolce, dato che è ripresa la pancia della giovane cinta dalle braccia del suo uomo. Nel post in questione, la fanciulla ha annunciato anche il sesso del bebè. A quanto pare arriverà una bella femminuccia. Il parto dovrebbe essere previsto per il prossimo settembre e i due non vedono l’ora che questo accada. Entrambi i protagonisti hanno fatto capire di essere molto emozionati e, soprattutto, speranzosi che le cose possano finalmente migliorare.

Bisogna essere positivi per affrontare al meglio ogni difficoltà. I fan, ovviamente, sono rimasti entusiasti della cicogna arrivata a Temptation Island e non hanno potuto fare a meno di congratularsi con la coppia.