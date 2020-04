Dove vive Albano? Ecco la lussuosa casa che ospita Romina e Loredana FOTO

Albano, Romina Power e Loredana è un triangolo che continua a far parlare e discutere. Un rumors è impazzito in questo ultimo periodo, chiacchiericcio poi confermato dai diretti interessati. I tre stanno trascorrendo il periodo di quarantena insieme, anche se separati, vista l’ampiezza dell’immobile, nella tenuta Carrisi di Cellino San Marco.

Romina è con Albano e Loredana ma in una casa diversa

Ovviamente il gossip è impazzito alla notizia, ma non tutto è come sembra. L’attrice americana, infatti, starebbe vivendo proprio nelle tenute che un tempo l’hanno vista felice accanto al suo ex marito, il periodo di isolamento e pare stia in un appartamento lontano da Albano e Loredana. Ma avete mai visto la splendida tenuta che oggi è scenario di un ricongiungimento di una grande e bella famiglia allargata?

La casa di Albano a Cellino San Marco

La casa di Albano a Cellino San Marco è stata “palcoscenico” di un grande amore. E’ proprio qui, infatti, che i cantanti di “Nostalgia Canaglia” e “Felicità” hanno vissuto i loro anni più intensi di matrimonio ed in queste grandi terre, piene di ulivi, sono cresciuti i loro figli. La casa sembra un luogo magico, immensa e imponente, e tutto sembra parlare di una storia che ha segnato l’Italia. (Continua dopo la foto)

La tenuta è aperta al pubblico e ci sono angoli che documentano la vita di Albano e Romina. Un passato che ritorna in ogni angola e che racconta la storia di un grande amore. (Continua dopo la foto)

La tenuta si estende in molti ettari di terreno, un luogo magico ed incantano. (Continua dopo la foto)

Albano e Romina di nuovo insieme

Albano e Romina, dopo anni di incomprensioni e turbolenze hanno finalmente sotterrato, per la gioia dei numerosi fan, l’ascia di guerra. I due, sepolti i dissapori di una vita sentimentale ormai finita, si sono ritrovati in un nuovo sodalizio artistico. Un nuovo inizio che ha ufficialmente prese il via sul palco di Sanremo 2020, dove la coppia si è esibita in un amarcord musicale che ha letteralmente fatto impazzire il teatro Ariston e il pubblico a casa.