Gianni Sperti attacco a Paola Barale, il suo sfogo sui social

Gianni Sperti infastidito dalle dichiarazioni di Paola Barale

Gianni Sperti in questi giorni è apparso parecchio nervoso, raramente lo è ma quando qualcosa non va non riesce a nascondere ciò che prova. Molti protagonisti del trono over, con i quali ha avuto discussioni, hanno spesse volte tirato in ballo la sua situazione sentimentale del passato, cadendo tanto in basso.

Lui a parte in queste occasioni non ha mai voluto parlare del suo passato, anzi li ha subito messi a tacere. Il ballerino e opinionista ha affermato sempre che è giusto che ognuno pensi alla propria vita e non a quella altrui. Lo hanno accusato di essersi sposato con Paola soltanto per vivere sulle spalle della donna, per non lavorare essendo uno scansafatiche.

Questa affermazione l’ha Sempre fatto soffrire, l’unica spiegazione che ha dato in merito al matrimonio con Paola è stata che lui ha sempre lavorato, ma i suoi guadagni non avrebbero mai potuto permettere un certo stile di vita al quale la donna ambiva.

Poi non ha voluto specificare altro. Ha Quindi dato dimostrazione di non voler parlare di tutto ciò che appartiene alla vita passata, lui vuole andare avanti. A quanto pare però non la pensa allo stesso modo Paola Barale che ha recentemente parlato di lui e del loro matrimonio affermando che ha perso soltanto 4 anni della sua vita di fianco ad un uomo che non la meritava.

Gianni Sperti e Paola Barale, una storia da dimenticare

Gianni Sperti per Paola è una storia d’amore giovanile, da dimenticare. La donna afferma che tornando indietro con i ricordi, può soltanto parlare di cose negative. D’altronde il loro amore è stato così, è iniziato come un fulmine, è terminato ancora più in fretta.

Non appena si sono conosciuti a fondo sono subito scappati l’uno dall’altra. Due caratteri, due stili di vita che non avrebbero mai potuto combaciare. Sperti è stato per lei un grande errore di gioventù, non le ha lasciato nulla di bello.

La risposta su Instagram alla sua ex moglie non lascia dubbi

Gianni non ha perso l’occasione per rimproverare l’ex moglie dicendo che forse dovrebbe avere meno rancore nei suoi confronti, meno rabbia e magari provare ad andare avanti, lasciando il passato alle spalle. Solo così potrà dare modo a sé stessa di cambiare la sua vita agendo sul presente.

Afferma che è molto facile dare colpe a chi in realtà non c’entra molto, ognuno è artefice del proprio destino. Se la vita ha riservato sorprese negative, La colpa non può che essere propria. Il ballerino non ha fatto nomi, ma i suoi follower non hanno alcun dubbio che il post sia rivolto proprio a lei.