Eva Henger “Purtroppo è così” il dolore di mamma per la figlia Mercedesz Henger

Eva Henger, nessuna tregua con la figlia Mercedesz

Eva Henger, la figlia Mercedes e il fidanzato Lucas Peracchi continuano la guerra social che non accenna ad arrivare ad una tregua. Mentre Eva ripete ciò che ha detto fino a qualche mese fa nelle trasmissioni in cui è stata invitata come ospite, la figlia ed il suo fidanzato portano a termine la loro quarantena insieme, lontano da lei.

Eva e Mercedesz non si vedono da tantissimi mesi, non si parlano nemmeno, purtroppo questa storia è destinata ad andare ancora per molto avanti. Nessuna delle due vuole seppellire l’ascia di guerra. Mercedesz afferma che non ha alcuna intenzione di tornare indietro, almeno non prima che la madre ritiri tutto ciò che ha detto in trasmissione da Barbara D’Urso.

Eva Henger soffre la distanza dalla figlia, ma..

Eva Henger Infatti per coloro che non ricordano quanto avvenuto durante la trasmissione di Barbara, ha affermato che la figlia è vittima di violenza, Lucas a quanto pare la picchia. La ragazza sarebbe quindi tra le mani dell’ex tronista di Uomini e Donne e non riuscirebbe a vedere la realtà con gli occhi di una persona obiettiva. L’amore l’ha resa cieca, non capisce che ciò che la madre dice o fa è il risultato dell’amore nei suoi confronti.

D’altronde Eva proprio come qualunque madre avrebbe fatto, sta cercando di aprirle gli occhi e dimostrarle che Lucas non è la persona che lei crede sia. Però ogni passo che lei compie verso la figlia è in realtà un punto in più per Lucas che riesce in qualunque modo a metterle contro più di prima.

Ad ogni modo Eva sta provando ad avvicinarsi a lei, per esempio ultimamente ha dichiarato che forse Lucas è cambiato. Per questo Lo invita a dare dimostrazione di essere un bravo ragazzo, invitandolo a dire la verità, soltanto in questo modo il pubblico tornerà ad amarlo.

Lucas non ha intenzione di confermare quanto detto da Eva

Proprio così, perché la maggior parte di coloro che prima lo seguivano con tanto affetto ed Amore, oggi lo odiano proprio per questa storia. In effetti cosa pensare di lui? Bisogna partire dal fatto che Eva e Mercedesz erano tanto legate e adesso non fanno altro che litigare sui social, in trasmissione, un po’ ovunque. Un ragazzo è riuscito ad allontanare madre e figlia che hanno sempre dato modo di pensare fossero inseparabili.

Comunque, nemmeno così la donna è riuscita a convincere Lucas dato che insieme alla sua fidanzata ha risposto ad Eva dicendo che non ha nulla da dire. Se c’è qualcuno che deve parlare è proprio lei e deve smentire quanto ha affermato e continua a dire tutt’ora senza vergogna.