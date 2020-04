Striscia la Notizia, paura per l’ex conduttrice del tg satirico: “Mia madre in ospedale ma non per Coronavirus” [FOTO]

Striscia la Notizia, l’ex conduttrice fa preoccupare i fan: ecco perché

Momenti di grande apprensione per Francesca Manzini. Qualche ora fa, nel suo profilo Instagram ha condiviso una foto che la ritrae al fianco della madre scrivendo il seguente messaggio: “Forza mamma!”. L’ex conduttrice di Striscia la Notizia e il genitore appaiono mentre incrociano le dita.

Ovviamente i tantissimi follower dell’imitatrice si sono preoccupati pensando che la madre fosse stata contratta dal Coronavirus. A quel punto l’imitatrice e speaker di RDS ha precisato che non si tratta del Covid-19 ma di qualcos’altro. Subito dopo è stata la stessa Manzini a piegare tutto attraverso un’intervista al portale Fanpage.

La madre di Francesca Manzini è operata

La foto condivisa su IG da Francesca Manzini ha preoccupato moltissimo tutti coloro che la seguono sul social network. A quel punto diversi follower si sono precipitati sul canale dell’ex conduttrice di Striscia la Notizia per avere delle delucidazioni.

Per evitare di diffondere notizie non veritiere, soprattutto in questo periodo d’emergenza sanitaria per il Covid-19, la speaker ha voluto chiarire la situazione. “Non è Covid, tranquilli. Solo un po di sostegno per mamma Gabry!”, ha scritto la professionista. Immediatamente dopo è stata raggiunta telefonicamente da una giornalista per farsi spiegare cosa sta accadendo alla sua famiglia. (Continua dopo il post)

Francesca Manzini parla del suo nuovo amore Christian

Intervistata da Fanpage, Francesca Manzini ha dichiarato che la madre ha subito un’intervento e che ora si trova fuori pericolo. Mentre in un’altra intervista per il magazine Chi, l’ex conduttrice di Striscia la Notizia ha parlato di Christian, l’uomo di cui si è innamorata.

“Mi chiama mia sorella in video chiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l’imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto. Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso, ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Si sono single e in questa quarantena mi sto fidanzando”, aveva detto l’imitatrice.