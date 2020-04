Fedez, ubriaco su Instagram, parla dei rapporti intimi con Chiara Ferragni (VIDEO)

In questo periodo di quarantena forzata un po’ tutti stiamo perdendo la brocca in certi casi. Se le persone “normali”, però, lo fanno nella privacy di casa propria, i vip non esitano a condividere tutto sui social. Questo è un po’ quello che è accaduto a Fedez su Instagram, il quale durante una diretta è apparso un po’ ubriaco.

Nel corso di tale video, il cantante ha esortato la sua consorte a raggiungerlo in video, ma lei non ne ha voluto sapere. A quel punto, il rapper si è lasciato scappare qualcosa di troppo in merito ai loro rapporti intimi.

Fedez ubriaco si lascia andare qualcosa di troppo

Durante una diretta su Instagram con più di 60 mila persone, Fedez è apparso ubriaco ed ha detto cose che, forse, avrebbe fatto meglio a tenere per sé, o forse no. Ad ogni modo, durante il collegamento, il rapper ha chiesto a sua moglie di venire a fargli compagnia in video, ma l’influencer si è rifiutata e gli ha chiesto di darle qualcosa in cambio del favore. A quel punto, con sorrisetto beffardo, il cantante ha alluso al fatto che le avrebbe offerto una prestazione intima.

Il protagonista della battuta non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere, mentre la Ferragni non ha molto apprezzato la cosa. L’influencer, infatti, si è arrabbiata e gli ha chiesto di non essere così esplicito e volgare, specie quando è collegato con tantissime persone sui social. Il ragazzo, però, non è sembrato minimamente pentito della cosa ed ha continuato come se nulla fosse.

La reazione della Ferragni e dei fan di Instagram

Naturalmente, la clip in questione è divenuta virale in un batter d’occhio e moltissimi fan si sono divertiti a commentare. Tra i vari commenti, però, è spuntato anche quello di Chiara. La donna ha ammesso di essere davvero nera per come si fosse comportato suo marito. Ad ogni modo, come spesso capita in queste situazioni così trash, le opinioni sono contrastanti. Da un lato ci sono coloro i quali hanno accusato Fedez di essere ubriaco e di aver esagerato su Instagram.

Altri, invece, si sono lasciati scappare una risata ed hanno apprezzato la spontaneità con cui l’artista ha parlato alla sua donna. Ad ogni modo, tirando le somme, la maggior parte die fan sono rimasti esilarati da questo piacevolissimo siparietto trash.