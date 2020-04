Aristide Malnati svela i momenti intimi con Antonella Elia: “Il fidanzato non era geloso…”

Una volta terminata l’esperienza del GF VIP, i vari concorrenti sono passati da una reclusione all’altra. Sicuramente quella nel reality show era più spensierata e leggera di quella che, invece, stanno vivendo adesso. Ad ogni modo, in questo clima così particolare, Aristide Malnati ha rilasciato un’intervista a Libero in cui ha parlato del suo rapporto con Antonella Elia.

L’egittologo non si è lasciato scappare interessanti retroscena in merito ai numerosi baci e abbracci che si sono scambiati in casa, ma non solo. L’ex gieffino ha anche lanciato una velata frecciatina al fidanzato della showgirl, impassibile dinanzi tutta questa storia.

Le parole di Aristide su Antonella Elia

Nel corso dell’intervista, Aristide Malnati ha parlato della sua esperienza nel reality show e poi ha speso anche qualche parola su Antonella Elia. In merito a quest’ultimo argomento, il protagonista dell’intervista ha detto di aver instaurato uno splendido rapporto con la dama. Tra i due è nata una complicità molto profonda che li ha spinti addirittura a lasciarsi andare ad effusioni “romantiche”. Aristide, infatti, è stato tra i pochi concorrenti a baciare tutte le donne della casa.

Con l’esuberante showgirl, però, c’è stato qualcosa di più. Il momento più romantico vissuto in casa tra loro era quando lavavano i piatti insieme. Ad ogni modo, Malnati ha anche voluto spendere qualche parola sul fidanzato della donna ponendo l’accento che non si fosse minimamente ingelosito nel vedere la sua compagna così in sintonia con qualcuno.

Malnati e il drammatico ritorno a casa

Oltre che parlare di Antonella Elia, Aristide Malnati ha parlato anche della sua esperienza in casa ed ha tratto un po’ le somme. In particola modo, l’appassionato di storia ha detto di essere molto felice del percorso a cui ha dato luogo. A suo avviso, infatti, è stato uno tra i pochi a non dire nessuna parolaccia, ma a regalare solo dei sorrisi. Proprio questo suo essere così pacato gli ha consentito di avere accesso alla finale.

Aristide, poi, ha parlato del suo ritorno a casa ed ha detto che, una volta terminata la diretta del GF VIP, è stato accompagnato a Milano da sua mamma. Si è trattato di un momento molto strano, in cui felicità e tristezza si arrovellavano tra loro. L’ex gieffino, infatti, nonostante avesse una voglia matta, non ha potuto abbracciare la donna.