“Ma tu fai la spesa nuda?”: Justine Mattera in lingerie sul letto, lato B da urlo [FOTO]

Justine Mattera impegnata con le faccende domestiche

Nelle ultime ore Justine Mattera ha voluto ironizzare sul fatto di dover fare mille cose a casa e di non avere il tempo di rimanere tra le lenzuola. Nell’ultimo post di Instagram, infatti, la 49enne elenca tutte le faccende domestiche a cui non può dire di no. Tipo preparare da mangiare, lavare le stoviglie e portare fuori i cani e soprattutto andare a fare la spesa.

Nello scatto in questione l’ex moglie di Paolo Limiti appare riversa sul letto in intimo con lo scopo di riposarsi, ma la sua iniziativa social non è piaciuta a tutti. Infatti, come spesso accade il post ha ottenuto anche delle critiche da parte di alcuni utenti che trovano volgare il suo modo di porsi su IG.

La nuova foto osé su Instagram

Ebbene sì, Justine Mattera è tornata ad infiammare il web con uno scatto piccante. La 49enne si è mostrata su Instagram con un’immagine più eccitante del solito. Infatti la soubrette americana indossa della lingerie color lilla che sicuramente farà invidia alle ventenni. Lo scatto, che molto probabilmente fa parte di un suo shooting fotografico, mette in primo piano il lato B sodo contenuto nel tanga.

Mentre il suo décolleté adagiato contro le lenzuola bianche del suo letto, gambe in bella vista e capelli verso l’alto. In poche parole un mix di sensualità che ha conquistato il popolo del web. Come annunciato prima, però, ai soliti complimenti sono aggiunte anche delle critiche feroci sul suo atteggiamento sui social. (Continua dopo il post)

Justine Mattera e le sue dichiarazioni a Vieni da me

Settimane fa era stata la stessa Justine Mattera a parlare della sua decisione di postare contenuti osé sul suo account Instagram. Intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me, la 49enne aveva fatto una dichiarazione importante.

Dopo aver ammesso che il marito era contrario alle sue iniziative social, dopo aver chiarito con lui sono arrivati ad una soluzione definitiva. In pratica la soubrette americana condivide solamente le foto approvate dal padre dei suoi due figli. Voi cosa ne pensate?