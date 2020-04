“Ma il tuo è un vizio…”: Elisabetta Canalis senza reggiseno, dal vestito si vedono i cape**oli [FOTO]

Elisabetta Canalis e la quarantena a Los Angeles con la famiglia

Come gran parte degli americani anche Elisabetta Canalis sta trascorrendo la quarantena per il Covid-19 nella sua abitazione a Malibù, Los Angeles, insieme a suo marito, Brian Perri e la figlioletta Skyler Eva. Un’isolamento lontano dalla sua Patria, l’Italia, ma vissuta insieme alle persone che ama di più. Nonostante la lontananza, l’ex velina di Striscia la Notizia è sempre vicina agli italiani dimostrando la sua solidarietà.

Per chi la segue sui social sa perfettamente che la 40enne ha aderito a delle raccolte fondi per acquistare del materiale medico agli ospedali della Sardegna. Nel frattempo l’ex di Clooney è particolarmente attiva su Instagram dove quotidianamente mostra scorci della sua vita.

L’ex velina infiamma il web

Quasi tutti i giorni Elisabetta Canalis realizza delle dirette su IG per fare compagnia i suoi 2,5 milioni di follower. Inoltre sul profilo è possibile trovare delle foto dei video in cui l’ex velina di Striscia la Notizia si allena per mantenere la forma fisica. Ma sul social sono presenti anche dei contenuti abbastanza piccanti come una foto che la ritrae senza reggiseno e con una camicia bianca mentre si trova sul balcone della sua abitazione.

Inoltre un altro scatto ha mandato in visibilio il popolo del web. Nello specifico la si vede durante una sponsorizzazione di un famoso brand mentre indossa un abitino succinto color carne. Anche in questo caso la soubrette sarda è sprovvista di reggiseno e sono evidenti i suoi cape**oli. Un particolare bollente cui i seguaci hanno voluto ironizzare. (Continua dopo la foto)

L’intervista social di Elisabetta Canalis e Brian Perri

Qualche giorno fa Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri hanno rilasciato un’intervista in comune sui loro canali social. In poche parole i due hanno accettato di rispondere a tutte le domande rivolte dai follwer e alla fine la chiacchierata è risultata particolarmente simpatica.

L’ex velina di Striscia la Notizia e la sua dolce metà hanno dato risposte opposte su tutto o quasi. Una dei pochi quesiti, alle quali hanno risposto in maniera unanime è quella che chiede: “Chi cucina meglio?” L’imprenditore ha indicato la consorte e quest’ultima sé stessa.