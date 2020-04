Monica Bellucci, le due figlie Deva e Leonie Cassel sono la sua fotocopia: belle come la madre [FOTO]

Monica Bellucci parla delle sue due figlie avute da Vincent Cassel

Qualche tempo fa Monica Bellucci ha parlato per la prima volta delle sue due figlie Deva e Leonie, rispettivamente 16 e 10 anni, nate dal matrimonio avuto col collega francese Vincent Cassel.

In un’intervista realizzata per il magazine Vanity Fair, la nota attrice marchigiana ha rivelato alcuni aspetti più intimi sulla maternità ma anche di come le somigliano moltissimo le due ragazzine. Ma andiamo a vedere nello specifico qualche informazione su entrambe.

Chi sono Deva e Leonie Cassel? La fotocopia della madre

Intervistata tempo fa al periodico Vanity Fair, Monica Bellucci ha affermato che le sue ragazze, Deva e Leonie, sono come due gioielli, i più preziosi che possano esistere su questo pianeta. Nonostante vive da molto tempo in Francia, l’attrice marchigiana si reputa una madre all’italiana. Un gene che ha trasmesso anche alle due adolescenti nate dal matrimonio con Vincent Cassel.

In quell’occasione la donna confidò: “Sono due vichinghe elegantissime. Sono nate entrambe a Roma e parlano italiano”. In parole povere le considera come due ‘romanacce’. Tuttavia hanno anche quel lato francese ereditato dal padre. Come quest’ultimo, la 16enne e la sorellina sono particolarmente attive e sveglie, per nulla pigre come la madre. In pratica due ragazze instancabili e che non si fermano mai. (Continua dopo la foto)

1 di 2

Monica Bellucci: “Le mie figlie sono le mie ali”

Da Monica Bellucci, però, Deva e Leonie hanno ereditato la sua bellezza. Soprattutto la primogenita che praticamente sembra la fotocopia dell’attrice alla sua età. Tempo fa un magazine pubblicò delle foto nelle quali si vedeva l’affascinante Deva Cassel in vacanza col i fidanzato in Grecia.

In quell’occasione la giovane mostra un fisico da modella con lo stesso fascino di colei che l’ha messa al mondo. Nonostante siano cresciute, la Bellucci le considera ancora le sue bambine. Intervistata dal magazine Vanity Fair, in quell’occasione l’artista italiana disse: “Le mie figlie sono le mie ali”.