Matrimonio in vista tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? Ecco la verità

Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono una delle coppie più chiacchierate e seguite del momento. Il cantante e la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si sono rincontrati dopo mesi di distanza e il loro amore sembra più forte che mai.

In passato i due hanno avuto momenti di difficoltà, superati proprio grazie al forte sentimento che li lega. Ora sui social appaiono sorridenti e felici. L’ex madre natura si è concessa ai suoi follower con una lunghissima diretta dove ha parlato non solo del reality ma anche di come sta cercando di adattarsi alla nuova situazione.

Per quanto riguarda i progetti futuri di Federico Rossi e Paola Di Benedetto, c’è chi le ha chiesto di un possibile matrimonio. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha confermato il suo amore per il cantante, chiarendo definitivamente il suo punto di vista.

Federico e Paola distanti a causa del Grande Fratello

Paola Di Benedetto si è messa in luce in questa prima parte del Grande Fratello per essere stata vicina alle donne nei momenti di maggiore difficoltà. Ha supportato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro.

Ha avuto anche la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più gli ha confermato la forza del sentimento. In questo momento molto complicato, anche Paola Di Benedetto ha voluto esprimere la sua opinione. Si è detta sconvolta per quanto sta succedendo.

In questa circostanza, come è accaduto anche agli altri concorrenti ha avuto la possibilità di parlare con i suoi affetti. Ha svelato di aver sentito i suoi genitori e il fidanzato e che fortunatamente tutti stanno bene. Ha raccontato più volte di aver sentito la mancanza di Federico Rossi, sottolineando il grande amore che li unisce. Dopo il trionfo nel reality ha avuto la possibilità di riabbracciarlo.

Matrimonio in vista tra Paola Di Benedetto e Federico

Paola Di Benedetto, come detto in precedenza, si è concessa ai suoi fan con una diretta instagram. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha risposto alle curiosità dei tantissimi follower che la seguono.

C’è chi le ha chiesto se in vista ci fosse un possibile matrimonio con il fidanzato Federico Rossi. Paola Di Benedetto ha risposto, ovviamente con un bel sorriso, con un chiaro “calma ragazzi”. Niente nozze imminenti tra la vincitrice del Gf Vip e il cantante.