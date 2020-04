“Ho nascosto mia figlia…”: La vita in diretta, Lorella Cuccarini stupita dalla confessione della sua ospite

Annalisa Minetti ironizza a La vita in diretta

Tra i vari ospiti intervenuti a La vita in diretta, qualche giorno fa tramite una videochiamata via Skype, Lorella Cuccarini ha scambiato quattro chiacchiere con Annalisa Minetti. Quest’ultima al pubblico di Rai Uno ha rivelato come sta trascorrendo la quarantena per il Covid-19.

La padrona di casa le ha chiesto se sta facendo molto fatica a rimanere isolata in casa visto che è una grande sportiva. A quel punto la cantante non vedente ha risposto così: “In casa faccio quello che fanno tutte le mamme: cucino, pulisco e gioco con i miei figli qualche giorno fa abbiamo fatto la caccia al tesoro e io ho nascosto mia figlia!”. Poi in modo ironico ha detto: “Ho detto: se non la trovate, mi riposo”.

Lorella Cuccarini sorpresa dalle parole della sua ospite

Durante la sua ospitata virtuale a La vita in diretta, Annalisa Minetti ha fatto sorridere molto la padrona di casa Lorella Cuccarini. Il motivo? Prima di iniziare a parlare la nota cantante ed ex partecipante di Miss Italia ha precisato di essere nel garage della sua abitazione.

A quel punto la collega di Alberto Matano ha chiesto spiegazioni in merito. La replica dell’ospite non è tardata ad arrivare: “Mi sono dovuta portare qui perché i miei bambini stavano facendo un gran casino”.

Il nuovo progetto musicale di Annalisa Minetti

Visto quello che stanno attraversando gli italiani per via dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, Annalisa Minetti sta lavorando ad un progetto musicale che ha chiamato ‘Il nemico invisibile’. Parlando della sua iniziativa la cantante ha precisato che tale progetto è destinato al servizio di tutti finché durerà l’emergenza da Coronavirus.

“E’ una raccolta fondi tramite la musica che andrà avanti fin quando l’unico ‘contagio’ torneranno ad essere gli abbracci e i sorrisi e non questo maledetto coronavirus”, ha affermato la donna. Infine ha concluso il suo intervento così: “In questo momento vogliamo esserci tutti come artisti, ma anche come persone e torneremo alla vita normale solo quando vi torneranno anche le altre persone”