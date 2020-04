“Sei come Mia Martini, porti sfiga…”: Marco Carta insultato in pubblico, la reazione del cantante

Marco Carta offeso da un hater

Dopo Emma Marrone che è stata insultata in diretta su Instagram da un hater, ora è il turno di un altro ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Marco Carta, che mentre leggeva i commenti dei follower su una sua possibile partecipazione a Sanremo 2021, si è trovato davanti delle frasi vergognose. Il cantante sardo al momento non sa ancora nulla se sarà presente alla 71esima edizione della kermesse canora, ma gli piacerebbe tanto visto che nel 2009 è riuscito a vincere col celebre brano ‘La forza mia’.

Ma durante il live su IG un leone da tastiera gli ha scritto: “Non puoi andare a Sanremo. Sei come Mia Martini, porti sfiga”. Parole gravissime che devono essere punite da parte della Polizia Postale. Anni fa a causa di affermazioni del genere la carriera della Martini subì un tracollo e alla fine arrivò anche la sua morte.

La replica del cantante sardo

Ovviamente Marco Carta non è rimasto a guardare. Dopo essersi sentito dire di portare sfiga come Mia Martini, il cantante sardo si è infuriato col detrattore dicendogli: “Hai pure il coraggio di mettere come foto profilo un bambino. Dovresti semplicemente vergognarti di non portare rispetto per l’arte, per la grandissima artista che era Mia Marini”.

Ma lo sfogo dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi non è terminato qui. Durante la sua diretta Instagram il ragazzo ha detto anche: “Secondo, perché credi ancora in queste cose, provo pena per te. Raccogli i tuoi cocci nella vita e fatti un mea culpa perché se non lo farai, finirai proprio in tragedia. Mi dispiace dirtelo”.

La rabbia di Marco Carta e la reazione dei veri seguaci

Ovviamente la stragrande maggioranza dei follower che stavano la seguendo la diretta Instagram hanno preso le difese di Marco Carta. Inoltre hanno condannato il gesto del leone da tastiera consigliando il cantante a sporgere denuncia alla Polizia Postale.

C’è da vedere se l’utente ha un profilo vero o fake, tuttavia le autorità possono risalire a lui attraverso l’indirizzo ID da cui stava navigando su internet. Spesso gli haters si fanno forti dietro ad un PC o cellulare ma poi messi di fronte a chi offende diventano come dei cagnolini. Un esempio lampante lo abbiamo avuto più volte a Le Iene Show.