Papa Francesco chiama in diretta la Bianchetti su Rai 1

Papa Francesco chiama telefonicamente, in diretta, su un programma di Rai 1. Sono momenti difficili per l’Italia e per il Santo Padre. Quest’ultimo, stasera, intraprenderà la Via Crucis. Sarà una Via Crucis molto diversa quella di quest’anno, complice soprattutto l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Papa Francesco, nelle ultime ore, ha dedicato delle parole bellissime verso tutti coloro che lavorano in ambito sanitario.

Le parole del Santo Padre sui medici e gli infermieri

“Non posso lasciar passare questa messa senza ricordare i sacerdoti: sacerdoti che offrono la vita per il Signore, che sono dei servitori. In questi giorni ne sono morti più di 60 qui in Italia, nell’attenzione ai malati negli ospedali, anche con i medici, gli infermieri e le infermiere.

Sono i santi della porta accanto” sono le bellissime parole che Papa Francesco, nell’omelia della messa in Coena Domini, ha dedicato a chi, in questo difficile momento sta lavorando e sacrificandosi per salvare vite umane. Il Coronavirus, ogni giorno, causa un numero di vittime tra le 500 e 600 persone e tra questi figurano anche molti medici ed infermieri.

La telefonata di Papa Francesco che chiama in diretta Lorena Bianchetti

Papa Francesco ha telefonato, in diretta, il programma A Sua Immagine di Rai 1. Una puntata, quella della trasmissione religiosa, dedicata al venerdì santo ed andata in onda oggi pomeriggio. Una chiamata a sorpresa, che ha lasciato di stucco una commossa Lorena Bianchetti.

“Forse sono, anche in questo momento, crocefissi che muoiono per amore in questo momento” sono state le parole del Santo Padre che ha anche detto “Vi voglio bene, a tutti”. Un momento, sicuramente, molto emozionante. Pertanto, non è la prima volta che un Papa telefona in diretta in un programma televisivo. Successe negli anni 90′, quando Giovanni Paolo II telefonò a Bruno Vespa, durante una puntata di Porta a Porta.

Oppure, lo stesso Papa Francesco che, nel 2016, telefonò a Unomattina all’epoca condotto da Franco Di Mare e Francesca Fialdini. Alla fine della chiamata, Lorena Bianchetti ha congedato, emozionatissima, Papa Bergoglio che stasera avrà la Via Crucis, la più sentita e difficile, forse, da quando è iniziato il suo pontificato.