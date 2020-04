Alessandra Amoroso come non l’avete mai vista: capelli rasati e piercing [FOTO]

La carriera di Alessandra Amoroso

Da oltre dieci anni Alessandra Amoroso è una delle cantanti più brave ed apprezzate del panorama musicale italiano. Era il 2009 quando l’artista salentina vinse l’ottava edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. In questo decennio i fan l’hanno vista sempre con un outfit impeccabile, ma non tutti sanno che dal suo esordio ad oggi la ragazza pugliese ha subito una clamorosa trasformazione.

Durante la sua partecipazione al programma di Canale 5, infatti, la conterranea di Emma portava i capelli molto corti e rasati ai laterali. Inoltre l’interprete di ‘Immobile’ aveva diversi piercing alle orecchie. Rispetto ad in quella edizione indossava delle tute abbastanza goffe che la redazione dava a tutti i partecipanti sia di canto che di ballo.

La cantante salentina irriconoscibile

Col passare degli anni, però, il look di Alessandra Amoroso è notevolmente cambiato in positivo, così come anche il suo taglio di capelli. Infatti la cantante salentina non li ha più corti e rasati ma una folta chioma. Qualche settimana fa, dopo un lungo fidanzamento con Stefano Settepani che lavora ad Amici, i due hanno deciso di dividere le loro strade.

Infatti al momento l’artista pugliese e felicemente single e concentrata solo alla sua carriera. Al momento, però, i suoi progetti sono congelati a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. (Continua dopo la foto)

Alessandra Amoroso la diretta Instagram con Emma Marrone

Durante la quarantena Alessandra Amoroso trascorre molto tempo sui social, realizzando delle dirette su IG. Ad esempio qualche settimana fa ne ha fatta una con la sua cara amica e collega Emma Marrone ma qualcosa è andato storto.

In quell’occasione la cantante era in pigiama e spettinata e non rendendosi conto che la sentivano tutti ha detto: “Mi hai fatto venire un’ansia…. Ho detto, non è che poi non ce la faccio e finisco sulla tazza del c***o. Avevo paura di non farcela“. A quel punto la Marrone glielo ha fatto notare e lei ha replicato così: “Non so come funziona, non le ho mai fatte. Va beh ci sentiamo dopo, chiudo adesso. Ciao a tutti!“.