Bianca Guaccero dice la sua su Valentin Alexandru

Bianca Guaccero ha ultimamente speso qualche parola sulla situazione tra Valentin Alexandru e Francesca Tocca. La conduttrice di Detto Fatto ha sempre dibattuto tale argomento con la massima cautela, ma stavolta ha ritenuto opportuno parlare senza peli sulla lingua dell’ex concorrente di Amici 2020.

Come rivelato da Valentin, tra lei e Francesca non c’è alcuna relazione. Alexandru ha dichiarato di provare qualcosa nei confronti della 31enne, ma ha deciso di non rovinare il matrimonio di Francesca con Raimondo Todaro. Affermazioni che non sono affatto piaciute a Bianca, amica di Raimondo. Nel corso della diretta di pronto Detto Fatto ha detto quello che pensa sull’argomento.

Bianca Guaccero sul comportamento di Valentin

Bianca Guaccero, dopo aver smentito la chiusura del programma Rai Detto Fatto condotto dalla stessa, ha detto la sua su Valentin Alexandru. La conduttrice pugliese ha ammesso che se si fosse trovata nei panni del giovane, sicuramente sarebbe stata più discreta, non parlando pubblicamente di cose tanto private. Bianca Guaccero ha detto di voler parlare con molta onestà e di non conoscere molti retroscena sulla situazione tra Valentin e Francesca Tocca.

L’unica cosa che la pugliese si è sentita di dire, è che questa storia necessiterebbe della giusta protezione. Valentin, a detta della 40enne, non avrebbe dovuto palesare situazioni che conoscevano solo i diretti interessati. Guaccero ha dichiarato: “Io avrei evitato di dire: ‘ mi ha scritto prima lei’ “.

Jonathan e la “figuraccia” di Valentin

Bianca Guaccero è consapevole di non poter entrare a fondo sull’argomento. Si parla di un rapporto di coppia e, come ha detto la stessa conduttrice Rai: “Nessuno può giudicare”. Valentin Alexandru e Francesca Tocca, negli ultimi tempi, hanno fatto comprendere di aver preso strade diverse. Jonathan Kashanian ha comunque voluto dire la sua sulla situazione.

Secondo l’ex gieffino, il ballerino ha fatto comunque una “figuraccia”. Il suo comportamento in diretta, secondo il 39enne, è stato negativo. Francesca Tocca si è sfogata duramente dichiarando di non voler più parlare del passato. Su Instagram ha fatto intendere che per lei inizia una nuova vita, simboleggiata dall’alba.