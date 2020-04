Antonio Zequila, scontro social con Adriana Volpe

Oramai, l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip è agli annali, ma le interazioni social tra gli ex gieffini continuano, talvolta in maniera davvero poco idilliaca. Qualche giorno fa, ad esempio, abbiamo visto lo scontro acceso riguardante Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa e il fidanzato di Paola Benedetto, vincitrice dell’ultimo GF VIP.

Nel corso della replica avvenuta in data 9 aprile, la vicentina ha dichiarato di rispettare tutti, ma di voler dare poco peso all’argomento. Di recente, inoltre, si è vista un’altra polemica social durante un collegamento tra Adriana Volpe ed un’altra ex gieffina, Giulia Salemi. Adriana ha avuto da ridire su Antonio Zequila.

Antonio Zequila: è guerra aperta con Adriana Volpe

Adriana Volpe, nel corso della diretta, è stata molto severa nei confronti di Antonio Zequila. La conduttrice ha dichiarato che, a differenza del suo ex coinquilino nella casa di Cinecittà, tirerebbe il meglio dalle persone, invece che gettare fango sugli altri per conseguire vantaggi personali. Gli attriti tra i due personaggi televisivi risale proprio ai tempi del reality di Canale 5.

In un’occasione, Antonio aveva dichiarato di avere avuto in passato una relazione con la stessa Adriana. Affermazione, in seguito smentita da quest’ultima. In data 10 aprile 2020, l’attore originario di Atrani ha deciso di rispondere alle critiche da parte della conduttrice ed ex modella sui social. Che cosa avrà detto Er Mutanda all’affascinante Adriana?

Il post-frecciatina su Instagram

Adriana Volpe aveva dichiarato che ci sono persone (Antonio Zequila) che vanno avanti gettando fango sugli altri. Esistono poi persone (la stessa Adriana) che, invece, sono alla ricerca del bello negli altri. A detta dell’ex gieffina, questa sarebbe la differenza tra lei e l’attore campano.

L’ex modella ha proseguito affermando di aver trovato “fuori luogo” i commenti da parte di Zequila nei confronti di Sossio. Senza voler fare ulteriori polemiche, Adriana Volpe ha chiarito che lei e Antonio Zequila hanno due stili di vita diversi. Due modi di comunicare e di gestire il lavoro completamente agli antipodi, insomma. Adriana ha affermato di volare alto.

Qualche ora fa, Antonio Zequila sembra aver replicato alle critiche nei suoi confronti. L’attore ha postato su Instagram un video datato riguardante la sua partecipazione allo show Caduta Libera. Nella didascalia che accompagna il filmato, Er Mutanda ha spiegato che c’è chi vola alto e chi, invece, crede di volare, aggiungendo: “Zequila ha regalato 40 mila euro alla Fabbrica del sorriso!”. È vero che il personaggio televisivo non ha chiamato in causa nessuno, ma è abbastanza palese come tale messaggio sia dedicato a Volpe.