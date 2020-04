“Ma che hai combinato”? Barbara D’Urso irriconoscibile: la foto che ha sconvolto i fan

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e seguite della televisione. Bella, solare e simpatica è ormai entrata a pieno titolo nel cuore dei suoi telespettatori che la seguono, sempre più, nel corso delle sue trasmissioni. Una professionista di spicco, una fuoriclasse, che però non è estranea a critiche ed attacchi.

Barbara D’Urso attaccata su Instagram per la foto

La padrona di casa di Live Non è La D’Urso e Pomeriggio Cinque, in questi giorni di quarantena sta continuando ad avere un filo diretto ancora più assiduo e forte con i suoi telespettatori e i numerosi fan. Ed è proprio qui, sulla bacheca del suo profilo privato, che ha pubblicato una foto che ha un pò fatto storcere il naso ad alcuni dei suoi follower.

Per molti, infatti, lo scatto non sarebbe del tutto naturale e la 62enne apparirebbe, a detta di molti, artefatta. C'è chi ha parlato di "punturine", chi di lifting, in realtà, molto probabilmente, l'effetto così levigato potrebbe essere attribuito alla luminosità a cui è stata sottoposta la foto e alla luce del sole. La napoletana Barbara D'Urso, comunque, ha preferito non controbattere ai commenti, lasciando cadere le accuse.con il suo solito aplomb.

In onda con Pomeriggio Cinque e Live Non è La D’Urso

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus che imperversa nel mondo e nel nostro Paese, i palinsesti della rete Mediaset sono stati stravolti. Come ha anche spiegato il Vice Presente Pier Silvio Berlusconi, si è avuta la necessità, considerata la situazione, di prediligere programmi di informazione rispetto a quelli di intrattenimento.

Dopo un primo e temporaneo stop, Barbara D’Urso è tornata con le sue trasmissioni più carica che mai, pronta a regalare sorrisi e momenti di svago, ma anche approfondimenti e documentazione di quel che sta accadendo intorno a noi.

Carmelita è infatti in prima linea anche nel servizio dell’informazione. Nelle puntate che vanno in onda cerca anche di fornire informazioni utili ai suoi telespettatori. Ospita, infatti, in collegamento politici e medici allo scopo di tranquillizzare, ma anche di far comprendere i reali pericoli e lo stato delle cose di quanto sta accadendo in questo periodo storico così delicato e difficile per tutti.