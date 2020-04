Scherzi a parte torna in TV? La scelta di Mediaset

I palinsesti tv continuano ad essere modificati di continuo. Mediaset ha cambiato idea ed è tornata sui suoi passi: addio repliche di Scherzi a parte. A partire da venerdì 17 aprile, la realtà mediatica di Piersilvio Berlusconi aveva in mente di far tornare su Canale 5 le repliche dell’edizione 2009.

Ci riferiamo, per la precisione, alle puntate condotte da Teo Mammucari, Claudio Amendola e Belen Rodriguez. Alla fine, Mediaset ha deciso di fare dietrofront. Come informa Gossip e TV, per tale data, Canale 5 manderà in onda il film Puoi baciare lo sposo.

Il lungometraggio annovera nel suo cast attori del calibro di Cristiano Caccamo, Diana Del Bufalo, Diego Abatantuono e Salvatore Esposito. Al momento, non è dato sapere il motivo di questa decisione. Tuttavia, è possibile che Scherzi a parte possa essere riproposto in un secondo momento. Ricordiamo come le misure restrittive da parte di Conte siano state prorogate fino al 3 maggio 2020.

Arrivederci Scherzi a parte, ma Belen rimane!

Nonostante la soppressione delle repliche di Scherzi a parte su Canale 5, vedremo lo stesso Belen Rodriguez in TV. La bellissima showgirl argentina tornerà in tv con le repliche di Tu Si Que Vales, condotto assieme alle stelle dello sport Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Le repliche del programma prodotto da Maria De Filippi saranno proposte a partire dal prossimo 15 aprile. Ma attenzione: la cancellazione di Scherzi a parte non è certo l’unica novità dei palinsesti Mediaset. Cosa ci propone la rete del Biscione dopo le vacanze di Pasqua?

Canale 5: palinsesto rivoluzionato

Per la settimana che va dal 13 al 19 aprile 2020, il palinsesto di Canale 5 è stato totalmente stravolto rispetto a quanto pianificato in un primo momento. Annullata la messa in onda del film con Meryl Streep e Anne Hathaway Il diavolo veste prada. Il fortunato lungometraggio del 2006 (in cui c’è un cameo anche dello stilista Valentino) programmato inizialmente per il 14 aprile, sarà sostituito dal film Animali fantastici e dove trovarli. Il prossimo 13 aprile, Canale 5 manderà invece in onda uno show con Adriano Celentano.

Il signore degli anelli torna in TV

In tv tornerà presto una saga cinematografica apprezzata da milioni di spettatori in tutto il mondo. La messa in onda è prevista sempre su Canale 5. Ci riferiamo al Signore degli anelli, che sarà trasmesso a partire dal 20 aprile 2020. Il Signore degli anelli è una trilogia cinematografica tratta dai romanzi del baluardo del fantasy J.R.R. Tolkien. I tre film sono diretti dal geniale regista Peter Jackson, famoso anche per King Kong e e Lo Hobbit (prequel del Signore degli anelli).