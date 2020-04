Coronavirus in Italia, bollettino di ieri 10 aprile 2020, 147.577 contagi (Video)

La Protezione Civile, nella persona di Angelo Borrelli, ha reso noti anche ieri i numeri del Coronavirus in Italia alla data odierna. La buona notizia è che i numeri confermano che la diffusione del virus è in lenta discesa e che la curva epidemica si è ormai stabilizzata. Il numero totale di coloro che, ad oggi, sono positivi al Covid 19 è pari a 147.577 persone con un incremento di 3.951 casi rispetto al bollettino di ieri.

Coronavirus in Italia, aumentano guariti

La scia di risultati positivi prosegue. Da una settimana, infatti, abbiamo assistito inizialmente ad una stabilizzazione dei numeri ed adesso stiamo assistendo ad una loro discesa. Salgono di 1.396 casi gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia con un totale di 98.276 soggetti. Di questi, 66.534 si trovano in isolamento domiciliare fiduciario con pochi sintomi o senza sintomi (+1.658 rispetto a ieri).

Diminuiscono di 157 unità i ricoverati in ospedale che passano, quindi, da 28.399 di ieri ai 28.242 di oggi. In notevole calo anche gli accessi alla terapia intensiva. Se ieri, 9 aprile 2020, vi erano 3.605 pazienti ricoverati in rianimazione, oggi questi sono 3.497 con una diminuzione di 108 persone.

Diminuiscono, anche se di poco, i decessi che, nelle ultime ore, sono stati 570. Ieri erano 610. Il totale di coloro che hanno perso la vita a causa del Coronavirus sale a 18.849. Subisce un forte rialzo il numero dei guariti che oggi è pari a 1.985 soggetti. Sei più di ieri, uno dei numeri più alti dall’inizio dell’emergenza. Il totale di coloro che hanno superato il Covid-19 e risultano negativi al test è pari a 30.455.

Le Regioni più e meno colpite

La diffusione del Coronavirus in Italia, seppur in maniera più lieve, continua ad interessare alcune Regioni più di altre. La drammaticità dei contagi delle scorse settimana in Lombardia, fa sì che anche oggi la Regione con il maggior numero di casi sia proprio quella lombarda dove vi sono 56.048 positivi e dove si registrano 1.246 casi in più rispetto a ieri. Seguono L’Emilia Romagna con 19.128 positivi, il Piemonte con 15.012 positivi, il Veneto e la Toscana rispettivamente con 13.421 e 6.727 persone positive.

Le Regioni con il minor numero di casi sono, ad oggi, il Molise, la Basilicata, la Valle D’Aosta e la Calabria che si mantengono al di sotto dei 1.000 soggetti positivi. I dati, dunque, sono confortanti anche se si è ribadito nuovamente come le misure non vadano ancora allentate. Non è un caso se il Governo ha deciso di prorogarle fino al prossimo 3 maggio.