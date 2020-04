Tempesta D’Amore anticipazioni 13 aprile 2020: Tim dipendente da farmaci

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore sono intrise di suspense e di pathos. Manca poco per la finale della 15esima stagione della rinomata soap tedesca e i telespettatori sono curiosi di conoscere nuovi personaggi e le nuove storyline.

Chi prenderà il posto di Denise e Joshua? Ovviamente Franzi e Tim, il fratello gemello di Boris Saalfeld. Nella puntata che va in onda lunedì 13 aprile su Rete 4, si scopre che il giovane Degen ha un problema di salute. Marianne fa una strana proposta al figlio. Henry diventerà suo complice?

Anticipazioni Tempesta D’Amore: la proposta di Marianne

André, sempre più interessato a Linda, chiede alla donna di cenare insieme. La sorella di Christoph accetterà? Valentina racconta a Robert ed Eva che il suo fidanzato ha ottenuto un’importante borsa di studio. I genitori sono contenti per Fabien. Quando la ragazzina rivela che progetti ha in mente con il fidanzato, il padre boccia categoricamente la sua idea. I due finiscono per discutere pesantemente.

Marianne propone al figlio Henry di dare a Jessica la sua carta di credito per metterla alla prova. La signora è convinta che l’estetista sta con il figlio solo per i soldi, mentre il veterinario è convinto che non la userà. Chi avrà ragione?

Tim non sta bene, Franzi preoccupata

Le anticipazioni della puntata della 15esima stagione di Tempesta D’Amore in programma lunedì 13 aprile su Rete 4, sono ricche di emozioni. Tim è ancora sconvolto per ciò ha scoperto negli ultimi giorni. Non riesce ancora ad accettare l’idea di essere il figlio di Christoph Saalfeld e di avere un fratello gemello di nome Boris. L’albergatore tenta in tutti i modi di riallacciare i rapporti con il giovane Degen, ci riuscirà?

Franzi si trasferisce nell’appartamento di Lucy e subito le racconta ciò che è successo con il cavaliere misterioso. Nel frattempo, Valentina racconta a Fabien i progetti che vuole fare con lui, ma il ragazzo si mostra poco entusiasta. Tim è nella sua camera d’albergo e non si sente bene. Prende un farmaco per il suo problema di salute. Quando Franzi entra in camera sua, il giovane Degen nasconde il farmaco. L’amica di Lucy si rende conto che il suo cavaliere misterioso sta poco bene, ma Tim la tranquillizza.