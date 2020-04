Una Vita, trame puntate dal 13 al 17 aprile 2020: Lucia lascia Telmo

Pronte le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda dal 13 al 17 aprile 2020 su Canale 5. Ramon farà infuriare Celia, in quanto deciderà di andare a Parigi con la piccola Milagros, nella speranza di distrarsi un po’ dopo la morte di Trini. Intanto, Lucia darà tutta la sua fiducia a Telmo.

Una Vita, trame settimanali: Telmo messo in cattiva luce

Nelle puntate in programma su Canale 5 dal 13 al 17 aprile su Canale 5 dell’amata soap opera, nelle mani della guardia civile arriverà un messaggio nel quale Batan dice di essersi suicidato per colpa di Telmo. La notizia si diffonderà in tutta Acacias ma Lucia crederà al Martinez, così come Susana.

Le anticipazioni di Una Vita svelano che Ramon troverà un indizio che gli farò accapponare la pelle. Nella stanza di Trini vedrà delle macchie di sangue sul cuscino e inizierà a pensare che sua moglie non sia morta per cause naturali. Il Palacios confiderà i suoi dubbi a Felipe.

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Padre Bartolomé dirà Telmo che l’unico modo per preservare i soldi di Lucia è quello di firmare un documento della fondazione. Il Martinez si fiderà e insieme alla sua amata continuerà a fare progetti sull’imminente matrimonio. Leonor invece capirà che Inigo le sta nascondendo qualcosa riguardo i combattimenti clandestini di Tito.

Celia fuori controllo

Le trame settimanali di Una Vita vedranno poi Celia fuori di sé quando scoprirà che Ramon ha preso la decisione di trasferirsi per qualche tempo a Parigi insieme alla piccola Milagros. Successivamente, Lucia verrà a sapere che il Martinez ha trasferito tutta la sua eredità sul conto dell’Ordine del Cristo Giacente e crederà che l’abbia truffata. Il piano di Bartolomè sarà quindi andato a buon fine. Tito fingerà di sentirsi male durante un combattimento, così da rendere invalida la scommessa.

Amareggiata, Lucia si sentirà tradita da Telmo e così vorrà lasciare il quartierino, dopo aver dato il benservito al Martinez. Samuel e il Priore Espineira festeggeranno, in attesa di mettere le mani sui soldi della povera Alvarado. Infine, le anticipazioni delle puntate settimanali di Una Vita rendono noto che Leonor, Inigo, Flora e Tito saluteranno per sempre i loro amici, in quanto decideranno di trasferirsi in Portogallo, ora che hanno ottenuto ciò che volevano.

Lucia verrà raggiunta da Ursula, che la inviterà a riflettere e a tornare sui sui passi, certa che Telmo non possa aver compiuto un’azione così cattiva nei suoi confronti. La Alvarado ci ripenserà? Staremo a vedere.