Un posto al sole, puntate 13-17 aprile 2020: Greta e Ferri distanti

Cosa succerà nelle puntate della soap partenopea Un posto al sole? La settimana che va dal 13 al 17 aprile 2020 vedrà Greta protagonista. La donna proverà a riconquistare Ferri ma verrà respinta.

Come se non bastasse, Roberto le proporrà un accordo a dir poco sconvolgente. Marina si introietterà tra loro, complicando le cose. Intanto, Andrea proverà a riconquistare Arianna, anche se la giovane donna sarà intenzionata a partire e a non tornare sui suoi passi.

Un posto al sole trame settimanali: la decisione di Greta

Negli episodi in onda su Rai 3 la settimana prossima Renato sarà triste perché Niko non si è ricordato della festa del papà ma avrà una gradita sorpresa. Isabella intanto sarà sempre più pressante con il Del Bue, tanto che Andrea dovrà intervenire.

Angela invece non saprà come dire la verità a Franco riguardo Nunzio. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole, Roberto sarà spiazzato dal rifiuto di Greta. Ferri però potrà contare sull’appoggio di Marina, che ancora una volta non lo lascerà solo. Serena sarà alle prese con la conquista di Filippo, che si rivelerà ancora più difficile del previsto per colpa delle sue sorelle.

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, vedremo che il piano di Andrea fallirà e Guido dovrà stare attento a non mettersi nei guai con Isabella. Franco e Angela finiranno per litigare a causa di Vintariello. A sorpresa, Greta proverà a dare una seconda possibilità a Ferri ma quest’ultimo cambierà improvvisamente idea, mostrandosi gelido.

Andrea vuole l’amore di Arianna

Le puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 13 al 17 aprile vedranno inoltre Rossella in cerca di emancipazione. La ragazza deciderà di andare in discoteca. Suo padre andrà a cercarla preoccupato e la situazione prenderà una piega decisamente comica. Intanto, Arianna non ne vorrà sapere di Andrea.

La giovane si mostrerà sicura della sia scelta. Vintariello continua a minacciare nell’ombra Giulia. La Poggi, testarda come al solito, non ascolterà gli avvertimenti di Franco e porterà avanti il suo progetto. Infine, le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole della prossima settimana raccontano che Filippo avrà una brutta notizia: la Starbox chiuderà.

Guido invece dovrà offrire una spalla su cui piangere ad Andrea, afflitto dalla decisione di Arianna di lasciare Napoli. Sarà davvero finita per questa coppia? Non resta che aspettare i prossimi episodi per vedere come evolveranno le trame. Ricordiamo che le riprese della soap opera riprenderanno appena possibile, vista l’emergenza sanitaria ancora in corso nel nostro Paese.