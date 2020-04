Uomini e Donne, Irene Capuano svela: “Se Luigi Mastroianni dovesse tornare…”

Irene Capuano e Luigi Mastroianni sono stati una delle coppie più amate e seguite tra quelle uscite da Uomini e Donne negli ultimi anni. La bellissima romana e il dj siciliano hanno fatto innamorare migliaia di persone. Un rapporto che sembrava sincero, puro e inattaccabile. Purtroppo, come a volte capita, la scintilla si è spenta e i due si sono allontanati.

A distanza di diverso tempo dalla fine della loro relazione, Irene Capuano è tornata a parlare, tramite i social della sua storia con Luigi Mastroianni. La bella ex corteggiatrice ha spiegato ai suoi fan cosa farebbe nel caso in cui Luigi Mastroianni decidesse di fare un passo indietro. Una risposta che forse ha spiazzato alcuni follower ma molto sincera.

La storia d’amore tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni

Fin dal suo arrivo nello studio di Uomini e Donne di Irene Capuano è stata molto amata dal pubblico, per la sua semplicità. La giovane romana ha combattuto con le unghie e con i denti per conquistare il cuore di Luigi Mastroianni, anche quando l’interesse del ragazzo sembrava essere orientato verso Valentina Galli.

La scelta di Luigi è stata molto chiacchierata e ha sollevato anche alcune polemiche. In particolare Gianni Sperti ha dichiarato che non avrebbe mai scommesso sulla loro relazione. Per il momento tra i due sembrerebbe proceda tutto a gonfie vele. La neocoppia si è mostrata spesso felice e sorridente sui social. Per mesi si sono spostati tra Roma e la Sicilia per cercare di stare insieme il più a lungo possibile.

All’improvviso, però, i follower più attenti hanno notato l’assenza di “movimenti” social dei due. Piano piano i sospetti sono diventate certezze fino alla conferma dei diretti interessati: la storia tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano è finita. Come spesso accade in queste situazioni non hanno rivelato il motivo della separazione ma ora entrambi rassicurano sul fatto di essere andati avanti.

Le rivelazioni di Irene Capuano

Irene Capuano è tornata a parlare sui social di Luigi Mastroianni. L’ex corteggiatrice si è concessa ai propri fan rispondendo ad alcune curiosità degli stessi. Puntualissima è arrivata la domanda sull’ex fidanzato.

La risposta di Irene Capuano è sembrata molto sincera. La ragazza ha rivelato, sorridendo, che se dovesse tornare sui suoi passi gli offrirebbe una carbonara, perchè continua a mangiare pollo e salmone. Successivamente, facendosi più seria in volto, ha dichiarato che nonostante tutto si vogliono bene e proprio per questo gli offrirebbe la carbonara. Un modo per dire a tutti che probabilmente non ci sarà la possibilità di un ritorno di fiamma.