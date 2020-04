Uomini e Donne, Gemma Galgani attacca Giorgio Manetti: “Mi hai deluso profondamente”

Gemma Galgani è senza ombra di dubbio una delle grandi protagoniste delle ultime edizioni di Uomini e Donne. E’ diventata ormai un personaggio televisivo visto che è spesso ospite di diverse trasmissioni. Amatissima e seguitissima sui social può dirsi ormai anche un’influencer dove conta attualmente oltre 470mila follower.

La dama torinese è tonata a parlare del suo storico ex Giorgio Manetti. Tra i due la relazione è finita ormai da diverso tempo e lui è felicemente impegnato. Gemma Galgani ha risposto alle accuse mosse dal toscano tramite le pagine del magazine di Uomini e Donne che spesso le offrono molto spazio.

Gemma Galgani: la sua avventura a Uomini e Donne

La dama torinese è una protagonista di lungo corso. Nello studio del dating show di canale 5, ha conosciuto moltissimi uomini, con alcuni di questi ha avuto anche storie importanti. Quella che si ricorda maggiormente, comprensibilmente, è la frequentazione tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Il gabbiano, infatti, le ha rubato il cuore e, nonostante la storia sia durata solo otto mesi, è finita al centro dei discorsi per moltissimo tempo.

I fan della trasmissione ricordano la prima serata dedicata alla lettera che la dama ha inviato al cavaliere e che ha tenuto inchiodati al televisore milioni di telespettatori. Probabilmente nasce proprio da qui l’astio con Tina Cipollari. In particolare perchè l’opinionista aveva stretto un fortissimo rapporto con Giorgio, dopo la fine della relazione con la dama torinese, e questo ha fatto infuriare quest’ultima.

Le due sono da diversi anni protagoniste di Uomini e Donne in versione over. Tina è da sempre l’anima, insieme a Gianni Sperti, della trasmissione. Con le sue incursioni irriverenti e divertenti, ha fatto amare il programma da milioni di persone. I suoi modi di fare, la sua spontaneità e la sua schiettezza la rendono un personaggio unico. Le loro discussioni sono praticamente nel cuore di tutti gli amanti della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

La frecciatina di Gemma Galgani a Giorgio Manetti

Nei giorni scorsi Giorgio Manetti ha dichiarato in un’intervista che Gemma Galgani è in studio solo per visibilità. Secondo lui dopo 10 anni nello studio di Uomini e Donne avrebbe dovuto trovare l’amore ma se è ancora li è solo per visibilità.

La risposta della dama torinese non si è fatta attendere. Gemma Galgani ha spiegato che si è sentita profondamente delusa dalle parole dell’ex fidanzato. Lo stupore deriva dal fatto che per l’ex cavaliere del dating show di Canale 5 i ricordi belli non hanno superato quelli brutti così come è accaduto per lei.