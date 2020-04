Il Segreto puntate dal 13 al 18 aprile: arrivano Isabel e i Solozabal

Nelle puntate della soap Il Segreto dal 13 al 18 aprile Puente Viejo subirà un salto temporale di quattro anni e arriveranno dei nuovi personaggi. Inoltre, Francisca e Raimundo si allontaneranno dal paesino per andare a Madrid.

Il Segreto, spoiler: Maria uccide Fernando

Nelle puntate settimanali della soap, il Mesia verrà ucciso da Maria che si recherà poi da Gonzalo a Cuba. Lasceranno Puente Viejo anche Mauricio, Gracia ed Hipolito. Dopo quattro anni, il paesino sarà molto cambiato. Il figlio di Dolores, tornato a casa, troverà impiego al Comune, dove Mauricio prenderà le vesti di sindaco.

Don Ignacio Solozabal si trasferirà alla Casona con le sue turbolente figlie Marta, Rosa e Carolina. Ci sarà poi la coppia formata da Urrutia ed Encarnation, i genitori della rivoluzionaria Alicia, che si interesserà delle difficili condizioni dei lavoratori in miniera. Alla Habana invece, Isabel de los Visos monitorerà tutta la situazione e avrà un ruolo determinante nel proseguo delle trame.

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, scopriremo che Matias è in carcere e che Gracia è morta. Al paesino, nel frattempo, Marta e Rosa verranno rapite insieme ad altri ostaggi e tenute in stazione da una pericolosa banda. Nelle puntate settimanali de Il Segreto, faremo anche la conoscenza di Cosme, un giovane ragazzo che lavorerà in miniera e che avrà un tragico destino. Ignacio farà di tutto per portare in salvo le figlie e le altre persone rapite, mentre Dolores sarà certa di poter vincere alla lotteria, avida come sempre di denaro.

Adolfo viene rapito

Come svelano le anticipazioni de Il Segreto, i sovversivi rapiranno anche Adolfo e Isabel sarà in pena. Mauricio e il Capitan Huertas cercheranno di fare il possibile per evitare una tragedia, mediando con i rapitori. Un altro personaggio importante che farà la sua comparsa sarà Tomas, che scopriremo essere il nuovo amore di Marcela. La storia tra loro due non mancherà di creare pettegolezzi nel paese, con grande dolore della Del Molino, che si troverà da sola a crescere Camelia.

Adolfo, con un gesto coraggioso, metterà in salvo Marta, Rosa e tutti gli altri ostaggi appena prima che la stazione del paesino esploda. Infine, nelle puntate de Il Segreto in onda dal 13 al 17 aprile, rivedremo l’Ulloa, tornato a Puente Viejo per cercare Francisca. In paese però, nessuno sa dove sia la Montenegro.

Marcela prometterà a Raimundo di informarlo appena avrà qualche informazione utile. Il padre di Emilia capirà che la situazione è più nera del previsto e inizierà a temere per le sorti di sua moglie, che ormai non vede da diversi mesi dopo essersi separato da lei in quel di Madrid.