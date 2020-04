Antonella Clerici, confessa: “Ho tanta paura, mi sono venuti i brividi…”

Antonella Clerici e la preoccupazione per il Covid-19

Nel nuovo numero del periodico Gente è contenuta una lunga intervista ad Antonella Clerici. Quest’ultima ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che sta accadendo in Italia a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19.

Parlando della pandemia che ci costringerà a stare a casa lamento entro il 3 maggio 2020, l’ex conduttrice de La prova del cuoco ha dichiarato che di questa drammatica emergenza ricorderà soprattutto due cose che l’hanno colpita in modo in particolare. Ovvero le bare trasportate dai camion militari a Bergamo e Papa Francesco da solo per la benedizione urbi et orbi, in una Piazza San Pietro deserta, con il crocifisso sotto la pioggia.

La conduttrice lombarda parla della figlia Maelle

Intervistata da settimanale Gente, Antonella Clerici ha continuato a parlare del difficile momento che stiamo attraversando tutti ma spera che al più presto la situazione torni alla normalità. “C’è ancora paura, ma mi piace pensare che ci stiamo avvicinando alla luce”, ha precisato la compagna di Vittorio Garrone.

Mentre menzionando la figlia Maelle, avuta dal precedente fidanzato Eddy Martens, ha dichiarato questo: “E’ brava a ritrarmi, ma è ancora più brava come apprendista cuoca! E’ precisa e concentrata, ha ereditato tutta la mia passione per la cucina, che è sempre al centro delle mie giornate e del mio mondo”.

Antonella Clerici: ecco con chi trascorrerà la Pasqua

Manca poco alla Santa Pasqua e Antonella Clerici al magazine Gente ha rivelato quanti saranno in tavola quel giorno. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco ha detto che saranno cinque, ovvero lei, la figlia Maelle, il compagno Vittorio Garrone, Beatrice e Luca.

Mentre Agnese si trova a Parigi dove studia. “Ci daremo da fare affinché sia una Pasqua nel segno della famiglia e nel senso più profondo dell’amore. Una Pasqua molto intima, insomma”, ha concluso la professionista Rai. Nel frattempo qualche ora fa sul suo profilo Instagram ha condiviso uno scatto molto tenero, ovvero un cavallo appena nato.