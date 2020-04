Avete mai visto la madre di Laura Pausini? Ecco Gianna Ballardini, due gecce d’acqua con la figlia [FOTO]

Laura Pausini presenta sua madre su Instagram

In questi giorni di quarantena per il Covid-19 Laura Pausini sta rimanendo a casa con la sua famiglia. Per trascorrere il tempo la nota cantante ha realizzato una serie di dirette con suoi colleghi ed amici che fanno parte del mondo dello spettacolo, tra cui Tiziano Ferro e Paola Cortellesi.

Di recente, invece, la professionista ha voluto fare gli auguri di buon compleanno alla madre che non vede di presenza da oltre un mese. La Pausini per la prima volta in assoluto ha presentato ai follower del suo Instagram la donna che l’ha messa al mondo. Stiamo parlando della signora Gianna Ballardini che ha un’impressionante somiglianza con l’interprete de ‘La Solitudine’.

Il compleanno della signora Gianna Ballardini

Essendo un’artista internazionale, durante la sua diretta IG Laura Pausini l’ha presentata ai seguaci così: “Oggi è il compleanno della mia bellissima madre“. A causa dell’impossibilità di vedersi di presenza per l’emergenza sanitaria al Covid-19, madre e figlia avrebbero quindi pensato di organizzare un party live, con i numerosi follower da tutto il mondo chiamati a partecipare come spettatori.

“Abbiamo deciso di festeggiarlo insieme live“, ha detto l’artista bolognese sul social network. “Faremo una doppia diretta su Instagram. Per lei è la prima volta sui social, dunque è molto emozionata. Le farò domande secche su di me, sono curiosa di sapere cosa risponderà“, ha affermato la compagna di Paolo Carta.

Gianna Ballardini e la figlia Laura Pausini hanno una somiglianza incredibile

Quindi, per la prima volta Laura Pausini ha dovuto festeggiare il compleanno della madre via social. Al momento le due donne devono rispettare il decreto del Governo rispettando le distanze di sicurezza ma dopo l’emergenza la cantante e Gianna Bellardini avranno modo di riabbracciarsi e stare insieme. La nota artista vuole essere più vicina ai fan soprattutto in questo periodo di incertezze e tanta paura.

Per questo motivo ha voluto coinvolgere la mamma che ha ricevuto migliaia di auguri da ogni parte del Pianeta. La donna ha una somiglianza impressionate con Laura, l’unica differenza è il colore dei capelli. Ecco la foto che mostra le due consanguinee: