Carlotta Mantovan, il commovente messaggio su IG: “Lì c’è il tuo Fabrizio Frizzi…” [FOTO]

Carlotta Mantovan rompe il silenzio social

Qualche giorno fa è ricorso il secondo anniversario della morte di Fabrizio Frizzi, venuto a mancare a marzo del 2018 a causa di un’emorragia cerebrale. In quell’occasione molti sua amici e colleghi, Carlo Conti ed Antonella Clerici su tutti, lo hanno ricordato su Instagram. La vedova Carlotta Mantovan, invece, come l’anno passato ha deciso di mantenere il silenzio.

Un silenzio social che si è spezzato solo qualche giorno fa postando una foto molto particolare. La conduttrice di Tutta Salute ha un grosso seguito sul social, soprattutto da fan del compianto marito. L’immagine non mostra nessuna persona ma solo un meraviglioso tramonto.

La nuova vita della vedova di Fabrizio Frizzi

Come accennato prima, Carlotta Mantovan è particolarmente seguita su Instagram, non solo perché in lei si rivede il ricordo di Fabrizio Frizzi, ma anche perché l’ex modella è una donna per bene, educata e soprattutto riservata. Infatti da quando è venuto a mancare il marito non ha mai approfittato di essere la vedova del conduttore romano per apparire su giornalisti, trasmissioni televisive e puntate a condurre dei programmi importanti.

Inoltre è una donna che ama soffrire in silenzio e tra pochi intimi e non farsi commiserare sui social network. Dopo che Fabrizio è volato in cielo, l’unica ragione di vita è la sua figlioletta Stella. A quest’ultima cerca di trasmettere le sue passioni, ovvero l’amore per i cavalli e per la natura.

Carlotta Mantovan e la foto del tramonto

E a proposito di passioni, Carlotta Mantovan ama molto fotografare paesaggi e i suoi cavalli. Di recente la vedova di Fabrizio Frizzi ha arricchito il suo profilo Instagram con un nuovo contenuto. Nello specifico ha condiviso uno scatto che mostra un meraviglioso tramonto. Il rosso che si interseca nel blu rende l’immagine unica. Nessun messaggio e didascalia ma solo l’hashtag ‘pensieri’.

A chi stava pensando la madre di Stella? Per caso l’uomo della sua vita? Uno dei suoi seguaci, nell’ammirare quel cielo, non ha potuto fare e meno di sottolineare che forse, è proprio lì che Frizzi adesso si trovi e guardi le sue due donne. Ecco il post in questione: