“Mi sta torturando…”: Michelle Hunziker chiede aiuto, Aurora Ramazzotti scatenata [FOTO]

Aurora Ramazzotti si improvvisa estetista

Il decreto del 4 marzo 2020 per combattere il Coronavirus prevede la chiusura di barbieri, parrucchieri e centri estetici. Per questo motivo gran parte degli italiani si ritrovano con folte chiome, tranne coloro che sono ricorso a dei tagli fai date, e anche una peluria eccessiva. Ne sa qualcosa Michelle Hunziker, conduttrice di Striscia la Notizia.

La soubrette e la primogenita Aurora Ramazzotti devono arrangiarsi e, stando alle Stories postate su Instagram, ci sono riuscite perfettamente (o quasi). Sul social network sono state caricate una serie di clip che mostrano l’influencer intenta a fare da estetista. Ovviamente la sua ‘cavia’ del giorno è la madre. Un filmato che ha divertito moltissimo i loro follower.

La figlia di Michelle Hunziker sbaglia ceretta

Nel filmato in questione si vede Michelle Hunziker distesa su un lettino che chiede alla figlia Aurora se le stava facendo la ceretta. A quel punto la Ramazzotti ha chiesto scusa a tutte le estetiste per il modo come stesse utilizzando quel prodotto estetico: “Voglio scusarmi con tutte le estetiste d’Italia, tutte le professioniste del settore”.

La conduttrice di Striscia la Notizia ha voluto ironizzare sulla situazione, spiegando cosa è accaduto: “La quarantena è così. Ci stiamo trasformando in degli yeti e ci tocca. Abbiamo ordinato una ceretta”. (Continua dopo la foto)

Michelle Hunziker chiede aiuto a Sara Daniele

A quel punto è intervenuta nuovamente la figlia Aurora Ramazzotti, spiegando che a causa di un suo errore di ordine su internet, ha costretto la madre a soffrire più del dovuto: “Mi sono sbagliata a ordinare e non ho preso quella normale, ho preso quella brasiliana”. Ovviamente Michelle Hunziker ha iniziato a gridare perché era in preda alle mandi della primogenita.

La soubrette elvetica ha chiesto il sostegno di Sara Daniele, figlia del compianto Pino Daniele e cara amica della Ramazzotti, che sta trascorrendo con loro per la quarantena per Covid-19. “Aiuto, aiuto! Sara aiuto!”, ha esclamato la professionista svizzera. In tutto questo l’ospite si è coperta il volto con le mani, spaventata da ciò che sta accadendo ha detto: “Sto soffrendo per te, giuro”.