Clizia e Paolo tirano un freno dopo il GF VIP: la decisione che nessuno si aspettava (FOTO)

Una volta terminata la loro esperienza nella casa del GF VIP, Clizia e Paolo hanno deciso di allontanarsi un po’ dai riflettori. Nelle ultime ore, infatti, entrambi i due protagonisti hanno pubblicato una Instagram Stories in cui hanno annunciato di aver preso una decisione importante.

I fan, però, sono rimasti un po’ delusi dalla cosa e non hanno esitato ad esprimere il loro malcontento. Ma cosa avranno scelto di fare i due piccioncini per generare così tanto malcontento? Scopriamolo subito.

Le aspettative dei fan di Clizia e Paolo

La storia d’amore tra Clizia e Paolo ha sicuramente tenuto con il fiato sospeso tutti i telespettatori del GF VIP. Si è trattato, sicuramente, di uno degli argomenti più discussi e per certi versi anche più criticato. Nel caso specifico, ci sono stati alcuni telespettatori che non hanno molto gradito la loro unione, specie a causa dei comportamenti e delle piccole bugie della Incorvaia.

In ogni caso, contro tutto e tutti, i due hanno deciso di andare avanti e di proseguire nella loro conoscenza. Ma cosa starà accadendo tra loro una volta usciti dalla casa? A darci qualche informazione in più in merito a questo argomento sono i profili Instagram dei diretti interessati. Tutti e due hanno pubblicato delle IG Stories in cui ci hanno tenuto a ringraziare tutti i fan per l’affetto e il supporto mostrati in tutto questo periodo. La quarantena forzata a cui tutti siamo obbligati, però, implica il mancato riavvicinamento fisico tra i protagonisti della storia.

La voglia di privacy dopo il GF VIP delude

Clizia e Paolo, infatti, una volta usciti dalla casa del GF VIP sono separati. Lui è da sua mamma Eleonora Giorgi, mentre Clizia è a casa dei suoi genitori. Il pubblico è ben consapevole della cosa, per tale ragione, ha chiesto alla coppia di fare delle dirette insieme in modo da poter vedere come stiano andando le cose tra loro. Ebbene, tale richiesta è stata respinta dai diretti interessati.

Sia lui sia lei hanno dato una chiara spiegazione a tutti che, tuttavia, ha fatto storcere il naso a molti. L’Incorvaia e Ciavarro hanno scelto di viversi un po’ la loro privacy, cosa che certamente è mancata nella casa più spiata d’Italia. Per questo motivo, non torneranno molto presto in pubblico. La decisione ha deluso molti fan che, invece, non vedevano l’ora di vederli insieme.