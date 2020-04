Bruno Vespa prende il posto di Amadeus, cancellato Soliti Ignoti – Il Ritorno: ecco il motivo

Soliti Ignoti – Il Ritorno: incerto l’avvio delle registrazioni

L’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha costretto la Rai ha rivoluzionare totalmente la programmazione dei palinsesti. Ad esempio il game show dell’access prime time di Rai Uno, i Soliti Ignoti – Il Ritorno da quasi un mese va in onda in replica. Amadeus e la sua squadra di lavoro, per preservare la salute di tutti hanno deciso di stoppare le registrazioni e riprenderle appena la situazione lo permetterà.

In attesa che finisca la quarantena, i vertici della Rai continueranno a trasmettere gli appuntamenti di questa edizione ma anche di quelle passate. La cosa positiva è che gli ascolti continuano a dare molte soddisfazioni sia ad Amedeo Sebastiani che ai dirigenti della tv di Stato. Infatti ogni sera il quiz batte Striscia la Notizia di Antonio Ricci.

Soliti Ignoti – Il Ritorno sostituito da uno Speciale Porta a Porta di Bruno Vespa

Per la seconda sera consecutiva Bruno Vespa prende il post del collega Amadeus. Infatti, dopo la sospensione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno per Corone di spine Porta a Porta Speciale Venerdì Santo, anche stasera il game show non andrà in onda. Ebbene sì, la trasmissione con gli ignoti si ferma per dare spazio allo Speciale Porta a Porta Veglia di Resurrezione.

Il programma come ieri sera avrà una durata di solo 20 minuti, quindi chiuderà verso le 20:50. Il giornalista ha realizzato il format con la collaborazione di Antonella Martinelli, Maurizio Ricci, Giuseppe Tortora, Vito Sidoti e di tanti altri.

Il game show di Amadeus tornerà domenica sera, ovviamente in replica

Subito dopo su Rai Uno andrà in onda la Veglia Pasquale nella notte Santa celebrata da Papa Francesco I. Come quella del Venerdì Santo, anche stasera l’evento verrà trasmesso in Mondovisione, dall’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro, ovviamente senza la presenza dei fedeli.

Quindi le repliche del game show con Amadeus, Soliti Ignoti – Il Ritorno torneranno regolarmente in onda dopo due sere di stop, domenica 12 aprile 2020 sempre alle 20:35 su Rai Uno subito dopo il TG1.