Ascolti tv 10 aprile: 8 milioni per la Via Crucis di Papa Francesco, 7 milioni per il discorso del Premier

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, venerdì 10 aprile sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film Quasi amici. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il Rito della Via Crucis.

Nel pomeriggio La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Mentre il preserale con le repliche di Avanti un altro e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 10 aprile 2020

Su Rai Uno il Rito della Via Crucis ha conquistato 7.927.000 spettatori pari al 25.6% di share. A seguire la seconda parte di Corona di Spine – Porta a Porta Speciale Venerdì Santo – in onda dalle 22.41 alle 23.56 – è visto da 2.885.000 spettatori (12.4%). Canale 5 Quasi amici ha raccolto davanti al video 3.313.000 spettatori con uno share del 12.2%. Rai Due 90 minuti in paradiso ha interessato 1.219.000 spettatori (4.3%).

Italia 1 Twilight ha intrattenuto 2.194.000 spettatori (7.6%). Su Rai Tre L’albero degli zoccoli ha raccolto 1.381.000 spettatori con il 5.1%. Rete 4 Il re dei re totalizza un a.m. di 1.245.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.381.000 spettatori con uno share del 5.9%. Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 581.000 spettatori (2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 394.000 spettatori con l’1.3%.

Gli ascolti dell’access prime time di venerdì 10 aprile 2020

Su Rai Uno la prima parte di Corona di Spine – Porta a Porta Speciale Venerdì Santo ottiene 5.770.000 spettatori con il 19.4%. Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.849.000 spettatori con uno share del 15.6%. Rai Due Tg2 Post ha convinto 1.237.000 spettatori (3.9%). Italia 1 il secondo episodio di CSI 4 ha registrato 1.403.000 spettatori con il 4.6%.

Su Rai Tre Un Posto al Sole in replica è seguito da 726.000 spettatori (2.4%). Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.640.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.798.000 spettatori (5.7%) nella seconda parte. La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.447.000 spettatori (7.9%). Tv8 Guess My Age è visto da 666.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 378.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti preserale

Su Rai Uno la Conferenza Stampa del Premier Conte ha ottenuto un ascolto medio di 7.115.000 spettatori (27.5%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.836.000 spettatori (13.9%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.911.000 spettatori con il 16%.