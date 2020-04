Paola Di Benedetto Gf Vip fa delle rivelazioni “ho sempre nascosto nei maglioni……”

Federico Rossi accoglie a braccia aperte la sua Madre Natura, vincitrice del Grande Fratello Vip

Federico Rossi racconta alcuni aneddoti della sua compagna Paola Di Benedetto. La vincitrice del Grande Fratello vip ha una storia da diverso tempo con il bel Federico. I due hanno continuato la loro storia d’amore seppure a distanza, nel corso della reclusione della gieffina. Adesso nonostante la crisi dell’estate scorsa, il loro rapporto sembra più forte che mai.

I problemi del passato sono solo un ricordo, così come il cantante ha anche voluto ricordare in un’intervista concessa a Verissimo insieme a Benjamin Mascolo. Fede ha detto che ha una grande passione per la sua compagna e sono molto felici insieme. Durante la trasmissione di Silvia Toffanin ha voluto ricordare che nella sua vita ci sono stati degli alti e bassi, ma poi alla fine è riuscito a gestire il tutto e a capire cosa vuole realmente.

Federico Rossi e il suo rapporto con Paola

Federico Rossi è stata la prima telefonata di Paola Di Benedetto uscita dalla casa del Grande Fratello. I due dovranno attendere un po’ di tempo prima di riabbracciarsi. Infatti, da quando è uscita dal Grande Fratello vip 4 si sono state tante videochiamate, messaggi e telefonate. Però, chiaramente non possono incontrarsi a causa della distanza che devono tenere per via della pandemia da Coronavirus.

Paola Di Benedetto dopo aver lasciato gli studi di Mediaset però la stupido telefonata e ha detto che aveva voglia di sentire il suo compagno. Dopo aver chiamato sua madre e suo padre ha subito contattato lui. La gieffina ha detto che il suo compagno era molto contento e che sembrava avesse vinto lui al posto suo.

L’intervista “di coppia”

Nella diretta che Federico Rossi e Paola Di Benedetto hanno fatto insieme, lei ha voluto raccontare la sua permanenza nella casa del Grande Fratello vip. Infatti, lui diverse volte ha cercato di mettersi in contatto con lei. In pratica, nel corso dei mesi le aveva mandato delle felpe cercando di nascondersi dentro dei biglietti dei messaggi. Ma la produzione se ne è sempre accorta.

I due ricordano questo episodio con molta simpatia, perché secondo Paola, non era stato abbastanza furbo da nascondere le cose, ma quello che certo è che erano solo messaggi d’amore per la sua compagna!