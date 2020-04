Joaquin Phoenix premio Oscar per “Joker”, ” Ho crisi e vomito sempre”

Il premio Oscar per Joker Joaquin Phoenix ha confessato di soffrire di crisi d’ansia e di vomitare prima dei ciak, scopriamo cosa è successo

Con l’Oscar conquistato per la sua interpretazione nel film Joker Joaquin Phoenix ha probabilmente vissuto il periodo migliore per la sua carriera. Nessuno avrebbe mai immaginato le rivelazioni che l’attore avrebbe fatto un’intervista al mensile GQ. In quell’occasione l’attore si è messo a nudo e ha rivelato di soffrire di problemi gravi, che lo prendono prima di andare sotto i ciak.

L’attore viene infatti colto da crisi d’ansia che influiscono negativamente sul lavoro e gli creano parecchi problemi. Stando a quanto detto da Phoenix, pare che prima che inizino le riprese di un nuovo film viene tormentato da stati ansiosi gravi. Queste problematiche si presentano anche mentre l’attore partecipa ad eventi mondani e alle crisi d’ansia ai aggiunge anche il vomito.

Joaquin Phoenix sta veramente male

Phoenix ha riferito nel corso dell’intervista che questi disturbi non vengono presi in seria considerazione da chi gli sta intorno. Infatti, secondo il 45enne i suoi collaboratori pensano che sia una sua reazione per entrare meglio nel ruolo da interpretare. L’attore ha sottolineato che non è così e che lui sta molto male quando viene preso da queste crisi. L’ansia lo assale prima dei ciak e lo paralizza, facendolo soffrire maledettamente.

Mentre le riprese proseguono, lui comincia a sudare tantissimo e deve mettere dei tamponi sotto le ascelle per assorbire il sudore. Il disagio profondo che segue a questi stati di sofferenza mette in imbarazzo l’attore, ma purtroppo non è ancora riuscito a trovare una soluzione per eliminarli. Pare che queste sue crisi derivino da una incredibile timidezza dell’attore, come rivelato dal regista James Gray.

Phoenix è una persona molto timida

Tutti conoscono le crisi di ansia e di vomito dell’attore Joaquin Phoenix, ma pochi lo conoscono bene. Una delle persone che sa invece cosa si nasconde dietro a tutto questo è il regista James Gray, che con lui ha girato quattro film.

Il regista ha rivelato che gli stati d’ansia e le crisi di vomito di Joaquin siano causate dalla sua timidezza, che lo blocca all’improvviso. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma il regista è certo di quanto ha detto. Ha anche aggiunto che molti pensano sia una finta e che l’attore lo faccia apposta. Phoenix ha alle spalle un passato turbolento, ha sofferto molto per la morte del fratello River, ma altri episodi lo hanno segnato.